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花蓮鹽寮漁港利用低 蕭美琴：盼對症下藥

2019-04-02 18:35中央社 花蓮縣2日電

花蓮鹽寮漁港設施利用低，維護費用高，海岸線受影響等問題，環團提出要求檢討。長期關注這項議題的立委蕭美琴指出，將邀集相關部會研商，盼能對症下藥。

「台灣好漾社會發展協會」理事賴威任說，鹽寮漁港因設計失當，碼頭正對浪頭，漁船停泊，船頭就被大浪推撞碼頭，所以漁船一天也沒用過；當初為保護漁港，另外做了一道突堤，結果北側漂砂嚴重，漁港如果要使用就得疏浚。

賴威任說，鹽寮漁港南側海岸面臨嚴重侵蝕，為了挽救道路和民宅，只好一路沿著海岸大量丟消波塊，一個消坡塊少說也要新台幣4、5萬元，這麼多年來，形同「幾千萬元經費拋入海裡」。

對此，蕭美琴受訪表示，鹽寮漁港公園已被砂石覆蓋，漂砂十分嚴重，鹽寮以南包括磯崎、牛山呼庭、水璉等地，都發生海岸線退縮狀況，不僅牽動當地環境生態，也影響海岸居民生計。

她指出，目前對海流狀況資訊較不足，大自然造成東部海岸線退縮現象否能復原、能否改變？在人口密集區如吉安鄉的南北濱，設有離岸潛堤，但這工法是否適合其他地區，還要再設監測站來蒐集、整理更多資訊。

至於鹽寮漁港存廢問題，蕭美琴認為，雖然目前淤沙嚴重，沿海部落居民膠筏，需要漁港進出，部落也反映此問題。日前會勘有找原民會一起前往，但因資訊不足，包括海浪、海流、港灣、土地退縮等都需監測，待資訊齊備再做周延規畫。

蕭美琴說，目前採消波塊解決部分問題，各部會可以整合考量，也建議縣府在前瞻基礎建設的水資源管理項目滾動式檢討中，可提出建置監測系統，了解海岸線變化及漂砂去處，透過科學了解才能對症下藥。

經濟部水利署第九河川局副局長李榮富受訪表示，花蓮溪至鹽寮漁港海岸段屬於侵蝕性海灘，海岸侵蝕主要受海象外營力等自然因素影響。因鹽寮漁港防波堤攔阻往南的沿岸漂砂，造成其南側海岸侵蝕。但缺乏長期且完整的地形、海象及漂砂等調查資料，今年已獲得經費挹注，將展開監測調查。

蕭美琴碼頭護漁
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