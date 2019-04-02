關懷自閉症 學童與心智障礙生拼出自閉兒幸福路

2019-04-02 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮黎明教養院響應世界自閉症關懷日，今日與畢士大教養院、花蓮特殊教育學校、花蓮縣自閉症協會、花蓮市中正國民小學等，舉辦關懷肯納兒（自閉兒）拼圖同樂會，共有83位心智障礙生、81位一般生，兩人一組完成兩幅拼圖，呼籲大眾尊重並理解肯納兒人格和個性，幫助其參與活動，融入社會。

自閉兒又稱肯納兒，因為是美國肯納（Leo Kanner）醫師第一個發現自閉症族群，同時期待大眾與自閉兒相處時，能給予「肯定」和「接納」。依衛福部3月11日最新統計，全台肯納兒有14,533名，人數持續遞增中，因其獨特固著性，又屬心智障礙類群中，照顧難度極高的族群，也是目前黎明教養院的重點服務之一。

花蓮黎明教養院邱淑義院長說，關懷肯納兒拼圖同樂會進行到第三年，感謝合作夥伴雷諾瓦拼圖文化坊贊助活動拼圖，很開心這次共結合4家機構的心智障礙者與中正國小的學生共襄盛舉，期盼活動能感動社會大眾營造友善與溫暖的環境，幫助肯納兒在融入社會的路上，平順地邁向幸福與自立。

雷諾瓦拼圖文化坊表示，「拼圖」是肯納兒的象徵圖案，每位肯納兒如同每一片拼圖，獨立存在著。過往兩年拼圖活動獲得許多家長與老師正面迴響，用拼圖做公益實乃一件美事，因此得知要辦理第三屆，便一口答應贊助400份拼圖，為肯納兒盡棉薄之力。