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池上整排原生火刺木遭砍除 鄉民嘆：只有金城武樹才是樹

2019-04-02 16:37聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東池上大橋下， 原有數樹10棵的台東火刺木遭砍除只剩根本，池上鄉民感嘆「只有金...
台東池上大橋下， 原有數樹10棵的台東火刺木遭砍除只剩根本，池上鄉民感嘆「只有金城武樹才是樹」。圖／取自洪春景臉書
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台東池上大橋下，原有數樹10棵的台東火刺木，每年冬天果實成熟時，吸引鳥群覓食，還有池上鄉民說小時也會撿拾火刺木果實當零食，不過，最近有民眾發現被砍除，感嘆說：「池上只有金城武樹才是樹」。

台東火刺木是台灣原生種植物，過去在溪床經常發現，也是早年農村小朋友的水果。莊姓鳥友說，火刺木又稱狀元紅，紅嘴黑鵯、烏頭翁、還有5色鳥的最愛，有時候農民經過也會摘幾顆果實潤潤喉。

第八河川局幾年前在池上大橋北端橋下的堤防種了數10棵火刺木，整排延綿上百公尺；每年10月過後，果實由綠變成火紅，吸引許多鳥類聚集覓食，吱吱喳喳，相當熱鬧。

不過，日前教師退休的池上鄉民洪春景發現整排的火刺木被砍除，僅留下距離地面10至15公分的樹頭。他說，「想不通台東火刺木為什麼會被砍成這樣，難道整個池上鄉只有金城武樹才是對的，其餘的樹命運都很卑賤，都躲不掉被粗暴的對待。」

第八河川局長蔡宗憲表示，當初整排火刺木是河川局種的，據他了解，火刺木是被農田水利會池上工作站砍伐的，水利會並未告知河川局。

農田水利會池上站長楊連勝表示，原高3至4米的火棘木，去年颱風過後，部份遭吹斷並向堤防道路傾斜，佔據車道，因此處人車及遊客往來頻繁，人車通行須往路中央或逆向閃躲，險象環生，為避免影響人車通行安全，於是僱工加以修剪，因為沒有向承包商說清楚，包商誤解而將樹砍除。

楊連勝說，若因此造成社會觀感不佳，願誠心向大眾致歉並表示悔意，日後必多加考量而行，上遊處仍有近500米的火棘木種植於堤防道內側已近10年，請大眾就近前往觀賞。

台東池上大橋下， 原有數樹10棵的台東火刺木遭砍除只剩根本，池上鄉民感嘆「只有金...
台東池上大橋下， 原有數樹10棵的台東火刺木遭砍除只剩根本，池上鄉民感嘆「只有金城武樹才是樹」。圖／取自洪春景臉書
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