影／台東高商圖書館猶如小誠品 即日起開放台東市民使用

2019-04-02 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



國立台東高商圖書館去年底動工整修，館內氣氛典雅溫馨，猶如小誠品，讓全校師生欣喜不已，平日進出圖書館的人也變多，學生們一致表示「圖書館整修後，不僅色彩溫暖，光線更明亮且柔和，在這裡看書，人很自然跟著放。」校長劉玲慧說，即日起配合學校上下課時間，開放台東市民使用，把學校的「小確幸」跟社區民眾與市民分享。

台東高商圖書館主任張瑞玲說，學校是利用教育部社區共讀站計畫，向國教署爭取到225萬元補助款，去年底重新裝潢，且即日起開放民眾使用，配合學校上課，對外開放時間為每周二及周四上午8點至下午7點；每周一、三、五上午8點至下午5點。至於未來若招幕社區民眾擔任志工作業順利，也會規畫周六及周日開放及延長開放時間。