影／台東高商圖書館猶如小誠品 即日起開放台東市民使用
國立台東高商圖書館去年底動工整修，館內氣氛典雅溫馨，猶如小誠品，讓全校師生欣喜不已，平日進出圖書館的人也變多，學生們一致表示「圖書館整修後，不僅色彩溫暖，光線更明亮且柔和，在這裡看書，人很自然跟著放。」校長劉玲慧說，即日起配合學校上下課時間，開放台東市民使用，把學校的「小確幸」跟社區民眾與市民分享。
台東高商圖書館主任張瑞玲說，學校是利用教育部社區共讀站計畫，向國教署爭取到225萬元補助款，去年底重新裝潢，且即日起開放民眾使用，配合學校上課，對外開放時間為每周二及周四上午8點至下午7點；每周一、三、五上午8點至下午5點。至於未來若招幕社區民眾擔任志工作業順利，也會規畫周六及周日開放及延長開放時間。
校長劉玲慧說，現在全校師生進到圖書館，除了借書之外，也樂於坐下來看看書，放鬆沉澱，享受閱讀的樂趣。她表示，學校是向國教署爭取「社區共讀站」經費修繕，希望擺脫傳統學校圖書館營運模式，也蛻變成社區圖書館，所以整修時，就利用空間規畫、色彩配置等， 形塑明亮柔和的閱讀空間，營造出典雅溫馨的氣氛，就像一座小「誠品」，讓人可以很自在、很放鬆、很享受。
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