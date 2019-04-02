「錨─泊」定錨基隆 斑駁、腐鏽船體現藍光

2019-04-02 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



由雕塑裝置藝術家劉柏村打造公共藝術作品「錨─泊」，今天起先落腳於基隆文化中心大廳，承載民眾想望，靜靜張揚航行，市長林右昌今天在文化局長陳靜萍陪同下，前往欣賞作品，強調公共展品是城市空間地景藝術的一部分。外貌斑駁脫落及腐鏽的金屬物象，加上船隻主體散發出藍光、海風及海水的聲音，吸引民眾目光。

劉柏村透過基隆港口與船泊意象打造鋼鐵雕塑，以船作為表現對象，透過外貌斑駁脫落及腐鏽的表層，刻劃出歲月積累的痕跡，繁重的鐵鏈環扣下錨定位，展現一種沈重的凝聚情境，展現從今往後將以此定錨的意象。

「錨─泊」專門為基隆打造的鋼鐵藝術作品，2018基隆潮藝術「基隆港口藝術雙年展—問津」展出期間深受民眾喜愛，外貌斑駁脫落及腐鏽的金屬物象，加上船隻主體散發出藍光、海風及海水的聲音，表現時光流逝感及海洋意象，襯托出基隆深具歷史感且獨有港口風貌。民眾說，設計與造型很有基隆意象。

林右昌指出，看到作品回想去年潮藝術策展，受到民眾好評，他指示文化局跟創作者劉柏村老師洽購作品，希望永遠留在基隆市。未來隨著城際轉運站、國門廣場完成後，串聯海洋廣場、東岸商場，這樣的作品就像大家到國外，看到的公共空間展品，成為城市空間地景藝術的一部分。

林市長舉基隆姊妹市日本香川縣高松市，瀨戶內海藝術季吸引大家不遠千里朝聖，活動結束留下部分藝術品，成為高松市觀光重要具魅力的成份，表示近年朝著這個方向一步一步努力邁進，這件作品材質鑄鐵有特別氛圍，是整體構想執行的一步。