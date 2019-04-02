蔡賴「火車對撞」綠營基層發動連署暫緩總統黨內初選

2019-04-02 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



民進黨總統黨內初選，蔡英文與賴清德若協調不成，下周將進入電視辯論，地方基層以火車對撞形容「兩強相爭必造成難以彌補的傷害」，不能眼睜看著它發生。縣市黨部正積極醞釀發動連署提案，促請黨中央召開臨時全代表，暫緩總統初選程序，不是為了偏袒哪一方，而是顧全大局，避免造成分裂。

上周三下午，全國各縣市小英之友會會長前往黨中央拜會卓榮泰，要求暫緩總統黨內初選，避免本月12日電視辯論與接下來民調的雙方對立與派系分裂，但卓榮泰堅持黨務中立，繼續走初選程序。

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財表示，一個是總統、一個是行政院長，重要領導人與政策執行者，搞不懂他們兩人要辯論什麼，這是「政治問題」，不是卓榮泰口中堅持的選務問題，民進黨面臨創黨以來最大的政治危機，「眼看兩列火車就要對撞，可以眼睜睜讓它發生嗎？」不忍心看他們受傷害。

他強調，一旦辯論或初選下去，雙方支持者絕無好話，民進黨沒有分裂的本錢，暫緩初選是為尋求問題解套。