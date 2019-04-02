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壯圍親子館開幕 讓孩子玩出不一樣的童年

2019-04-02 14:06聯合報 記者江婉儀╱即時報導

壯圍親子館今天舉行開幕典禮，宜蘭縣長林姿妙表示，自己是媽媽，十分了解媽媽的辛苦，...
壯圍親子館今天舉行開幕典禮，宜蘭縣長林姿妙表示，自己是媽媽，十分了解媽媽的辛苦，親子館的成立也是宜蘭縣對於教育的重視。記者江婉儀／攝影
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宜蘭縣政府運用公益彩卷回饋金及公益彩卷盈餘分配款開辦壯圍親子館，今天在古亭國小舉辦揭牌典禮，縣長林姿妙表示，親子館的成立是宜蘭縣對於教育的重視，在108學年度會與冬山國小、三星國小、員山國小、同樂國小、龍潭國小、頭城國中等6校合作，持續辦理親子館，再逐步達成一鄉鎮一親子館的目標。

古亭國小提供4間教室作為壯圍親子館，是宜蘭縣第一所運用校園空間規畫設置的親子館，館內針對0到6歲的嬰幼兒設立，爬行區、遊戲互動區、積木牆等等，還有多元豐富的圖書資源與玩具，未來也會定期舉辦親子活動課程，讓嬰幼兒可以探索玩耍，親子館保育員則由聖母醫護管理專科學校提供幼兒保育科專業師資，也提供幼保科學生實習機會與未來就業機會。

縣長林姿妙表示，自己是媽媽，十分了解媽媽的辛苦，親子館的成立也是宜蘭縣對於教育的重視，在108學年度會與冬山國小、三星國小、員山國小、同樂國小、龍潭國小、頭城國中等6校合作，持續辦理親子館，再逐步達成一鄉鎮一親子館的目標。

古亭國小校長黃賜福表示，因應少子化趨勢，古亭國小主動爭取親子館的設置，希望利用校園餘裕空間，發揮最大的利用效益。

聖母護專幼保科三年級的李汶蒨說，自己對幼兒照護有興趣，明年會有實習的機會，以後結婚如果有自己的小孩，也會想帶來這個空間；護理科二年級的賴慧怡則說，過去曾聽學長姐分享實習經驗，但自己實際來體驗後又是不同感覺，希望自己在四年級的時候，有機會可以來親子館實習體驗。

壯圍親子館服務時間為每週二至週六，每日採上、下午各開放一場次，以現場排隊方式入館，不接受電話預約，同時段可開放20名嬰幼兒入館。週三為托育機構親子活動日，提供托育機構預約親子活動辦理場域，停止開放一般民眾入館，若當天無托育機構預約，則開放一般民眾入館。詳細情形可逕洽壯圍親子館，電話03-9301669。

幼保科三年級的李汶蒨說，自己對幼兒照護有興趣，明年會有實習的機會，以後結婚如果有...
幼保科三年級的李汶蒨說，自己對幼兒照護有興趣，明年會有實習的機會，以後結婚如果有自己的小孩，也會想帶來這個空間。記者江婉儀／攝影
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聖母護專幼保科護理科二年級的賴慧怡則說，過去曾聽學長姐分享實習經驗，但自己實際來...
聖母護專幼保科護理科二年級的賴慧怡則說，過去曾聽學長姐分享實習經驗，但自己實際來體驗後又是不同感覺，希望自己在四年級的時候，有機會可以來親子館實習體驗。記者江婉儀／攝影
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古亭國小提供4間教室作為壯圍親子館，是宜蘭縣第一所運用校園空間規畫設置的親子館。...
古亭國小提供4間教室作為壯圍親子館，是宜蘭縣第一所運用校園空間規畫設置的親子館。記者江婉儀／攝影
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