清明節連續假 台東南迴和海岸公路部分交管

2019-04-02 13:31 中央社 台東縣2日電



清明節連續假，台東南迴公路的台9線、台11線海岸公路，及縱谷省道，將實施交管、疏導措施。公路局預估4、5日是旅遊及掃墓高峰。

公路總局第三區養護工程處交通管理及控制中心主任洪乾元今天表示，因應連續假期龐大的交通量，4日至7日共4天，實施清明節連續假期交通疏運計畫。

洪乾源表示，預估4至5日為旅遊及掃墓高峰、7日為收假高峰，包括南迴公路的省道台9線金崙風景區、多良火車站、金城武樹附近，以及縱谷的台9線初鹿牧場、台9乙東37替代道路 (台東市區)、台9線與台20甲線路口 (池上街道)、台9線與東8-1線路口 (關山街道)。

另外，海岸公路的台11線小野柳、台11線水往上流、台11線三仙台、台11線八仙洞）通往鄰近風景區等易壅塞路段，已規劃完成相關交通疏導策略、疏導措施、管制措施、配套措施。包括規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位、地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締。

洪乾元提醒駕駛，行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段前往目的地。民眾可利用智慧型手機、平板電腦下載「幸福公路APP」，APP可提供省道即時交通資訊路況影像、路況最新消息等。