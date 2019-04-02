清明連假要怎麼前進塞爆的羅東夜市？全攻略公布

2019-04-02 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



羅東夜市人潮多，清明連假將極度壅塞，怎麼進去？怎麼停車？宜蘭縣羅東鎮公所今天公布交通疏導措施。

羅東鎮公所指出，為分散市區龐大觀光停車需求，疏解鎮內交通擁塞，鎮公所規劃外圍停車空間，增加鎮內停車空間，在重要路口已增設停車場指引牌面，提供自行開車民眾依指引，使用外圍停車場停車，節省尋找車位時間。

鎮公所表示，羅東鎮外圍北側，有林務局權管羅東林業文化園區停車場，現行每日營運時間為自上午8時起至下午6時止，經公所協調後，兒童、清明連假期間（自108年4月4日起至4月7日止），將酌予延長營運時間到晚上8時止，同時，將觀察這次連假停車使用成效，再行決定後續連假是否比照辦理。

另外，在羅東林業文化園區北側第二行政中心區域路邊，與倉前路地下道往羅東出地下道左側、倉前停車場都有停車空間。

同時，遊客若由北成橋進入羅東市區，車輛可直接停放在羅東運動公園停車場，停車後，可在「運動公園」站搭乘鎮公所免費社區巴士「藍線」，到「羅東分局」站下車，步行即可抵達羅東夜市。

若由冬山方向進入羅東市區，車輛可使用南門地下停車場、聖母醫院地下停車場。

鎮公所並將在近日內，整理博愛路94巷內金陵一村鎮有地，規劃作為停車空間，屆時，民眾停車可由博愛路94巷31號進入，停車後，可在「醫院」站搭乘鎮公所免費社區巴士藍線，在「羅東分局」站下車，即可抵夜市。

民眾也可沿省道台9線純精路，將車輛停放羅東文化工場停車場，停車後，沿中山西街，步行可抵達夜市。

若在羅東鎮後火車站，除金樽餐廳後方、羅東轉運站預定地可供停車外、台鐵羅東後站宜舍羅東停三停車場也有停車空間，停車後，可在羅東臨時轉運站搭乘公所免費社區巴士藍線，抵達夜市。

鎮公所表示，在鎮公所周邊各學校，包括羅東國中、東光國中、國華國中、成功國小，在連續假期中，會配合縣政府教育處，開放校園免費停車。

鎮公所表示，外圍停車場停車相關資訊，公布在鎮公所網站與羅東觀光旅遊網，民眾可上網查詢。