影／愚人節遇劫 大媽險被騙10萬幸好有警來化解

2019-04-02 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



昨天是4月1日愚人節，台中市警方昨天接獲新光銀行報案，一名鄭姓婦人欲匯款到海外帳戶，金額達10萬元，但婦人卻說不清楚匯款對象，懷疑遭詐騙，警方前往調查，鄭婦面對詢問，支吾其詞，經解釋多起類似詐騙案例後，鄭婦才卸下心房，向警方說出，自己接獲網友提供投資機會，不知對方是詐騙集團，一時被錢沖昏頭，感謝警方協助。

台中市第三警分局健康所表示，巡佐林建民、警員蕭聖鋒昨天中午接獲南區新光銀行南台中分行通報，稱有鄭姓婦人（50歲）欲匯款大筆金額至海外帳戶，疑似遭人詐騙，鄭婦面對警方詢問匯款原因，鄭婦支支吾吾，員警察覺有異，便先與銀行行員一起安撫婦人，員警貼心地舉例曾處理過的典型詐騙案例給她聽，鄭婦聽完警方講述的案例後，默默地點點頭，才說出遭歹徒詐騙的過程。。

鄭姓婦人表示，不久前透過臉書認識1名網友，對方自稱在香港做投資顧問，有獲利豐厚的獨家管道可介紹給她投資，她聽聞有投資賺錢的機會，一時沖昏頭，在未經查證的情況，就把10萬元私房錢拿到銀行兌換成港幣，並聽從網友的指示，準備匯款至海外帳戶。

警方聽完鄭婦敘述後並解釋，她遇到的是典型假投資真詐騙，詐騙集團常利用各大網路社群或交友平台結識被害人，透過聊天博取被害人的信任後，再誘以投資賺錢的名義騙取被害人的錢財，得手後往往就此音訊全無。

鄭姓婦人事後感謝警方、行員的極力勸阻，否則10萬元的私房積蓄就化為烏有，如果不幸遭詐騙，真的會欲哭無淚。