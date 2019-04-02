親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

專題／高鐵南延有必要？來看高鐵5站12年後是荒地還是黃金

獨立機關不獨立？從美國聯邦通訊委員會看NCC

全台首創！台東縣府認證星空導遊培訓課程 免費報名

2019-04-02 10:16聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東縣是最適合觀星的地方之一，為了讓更多旅客到台東能更深的感受及體驗觀星，台東縣府今年推出全台首創官方「認證星空導遊培訓課程」，凡是設籍台東年滿20歲以上民眾，4月8日起至17日止受理報名；課程將於5月4日開始，每周六、日、一、二進行。

台東縣政府表示，去年辦理台東最美星空活動中，選出台東14個最佳觀星點位，為了延續觀星熱潮，並藉由台東獨特的地理環境、絕佳觀星的條件，讓造訪台東的旅客不只體驗漫天星光下的感動，還能更進一步了解星星的故事，因此，推出星空導遊培訓課程，除了幫助在地旅遊產業，也對台東觀光有興趣的在地民眾，有提升服務的機會。

「最美星空導遊培訓」為全台首創官方認證，以五星做為主軸，包括「天文知識」培養專業知能、「觀星常識」提升相關能力、「星座神話」提高民眾興趣、「儀態形象」增加應變技巧以及「在地觀光」了解在地認同。培訓課程加上實地導覽課程總時數為84小時，並分成台東市、海岸線、縱谷線三區報名。完成培訓課程並通過測驗後，正式值勤導覽。

這次不只邀請了全台天文學家齊聚台東星空下共同教學，更加入了儀態及觀光的課程，讓學員不只學知識，也學表達技巧，希望旅客一年四季、從早到晚，到台東都可以感受到不一樣的最美星空。詳情至「台東最美星空」官方Facebook粉絲專頁查詢。

台東縣府今年推出全台首創官方「認證星空導遊培訓課程」，培育在地專業星空導覽人員。...
台東縣府今年推出全台首創官方「認證星空導遊培訓課程」，培育在地專業星空導覽人員。圖／台東縣政府提供
分享

台東
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

兒童才有！宜蘭傳藝4月4日12歲以下免費入園

2019-04-02 10:15

選禮物也講民主 U型頸枕「當選」蘇澳兒童節禮物

2019-04-02 10:03

鼓勵生育 宜蘭五結推第三胎免學費

2019-04-02 11:06

影／愚人節遇劫 大媽險被騙10萬幸好有警來化解

2019-04-02 11:06

比暖冬補助還好 春遊住三星送2千元住宿券

2019-04-02 11:06

基隆新市政大樓卡關 先做停車場

2019-04-02 00:21

梅子估減產一半 台東爭中央救助

2019-04-02 00:05

宜蘭招待全國兒童 綠博4~7日免費玩

2019-04-01 23:57

扯！飛行傘竟降蘇花公路 險象生

2019-04-01 23:33

影╱基隆彩虹屋、卡樂屋、彩色屋？今晚七點前臉書票選定名

2019-04-01 16:30

國小跑馬燈宣導「酒後不打小孩」 家長莞爾：記住了！

2019-04-01 15:04

新市政大樓預算叩關連敗 林右昌：這塊地先做停車場

2019-04-01 13:00

影／說好4月1日禁菸卻無稽查 水往上流遊客菸照抽

2019-04-01 12:36

蔡適應協調4家業者協助 1550恢復15分一班車

2019-04-01 12:09

攀中央山脈南三段滑落邊坡 女山友頭破血流

2019-04-01 12:01

送兒童節禮物 連假4天宜蘭開放全國兒童免費遊綠博

2019-04-01 11:12

宜蘭五結砂石常掉滿地 1月十多起未來將開罰

2019-04-01 07:36

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

請假走大甲媽惹議 柯P嗆：台灣首長難道要全年無休？

2019-04-01 11:42

影／7萬顆鳳梨戴彩帽 屏東彩色鳳梨田大吸睛

2019-04-01 14:33

係金ㄟ！ 兒童節免費入場 新竹這三處超好玩懶人包攻略

2019-04-01 13:04

雲林縣拚人口 生育津貼再放寬：設籍滿3個月即可請領

2019-04-01 15:04

新市政大樓預算叩關連敗 林右昌：這塊地先做停車場

2019-04-01 13:00

上百隻毛毛蟲爬上樹幹 網友直呼：天有異象？

2019-04-01 15:18

盧秀燕探視韋家火警昏迷3子女 2人已清醒

2019-04-01 12:02

台南古蹟商品代言人繼鄭成功、孔子 這次換成「她」

2019-04-01 18:09

春吶出走移師高雄 墾丁春假訂房年減2成

2019-04-01 21:10

台中花博快結束了 預算卡關引藍綠互嗆

2019-04-01 12:48

桃園八角店埤塘生態公園 預計今年9月完工

2019-04-01 13:55

新北「親子幸福存摺集點大FUN送」鼓勵親子陪伴

2019-04-01 14:14

攀中央山脈南三段滑落邊坡 女山友頭破血流

2019-04-01 12:01

「美麗」相約 91歲善心奶奶善款跟著生日發光發熱

2019-04-01 17:23

2萬隻野蜂藏身樹洞擾人 蜂農輕鬆化解危機

2019-04-01 11:35

影╱基隆彩虹屋、卡樂屋、彩色屋？今晚七點前臉書票選定名

2019-04-01 16:30

解決桃園中山高塞車 林佳龍：支持增設蘆興南路交流道

2019-04-01 12:15

蔡適應協調4家業者協助 1550恢復15分一班車

2019-04-01 12:09

影╱前瞻計畫東豐綠廊砍大樹 中市議員批市府腦殘

2019-04-01 18:58

栽種上千棵花旗木 嘉義竹崎118線河堤花開

2019-04-02 09:37

台南市民再收降稅大禮 一戶一屋房屋稅打84折

2019-04-01 18:47

送兒童節禮物 連假4天宜蘭開放全國兒童免費遊綠博

2019-04-01 11:12

施政滿意度民調再拿第一 鄭文燦3日就職百日FB直播

2019-04-01 18:39

交長拍板 桃園蘆興南路增設交流道

2019-04-02 00:17

台灣最差風景？漁光島藝術季主辦：感謝多數人協助監督

2019-04-01 15:07

台北東區業者轉進新北 市府：商業甜甜圈效應

2019-04-01 17:04

推實境秀成「楚門的世界」？ 柯P：到哪都有攝影機

2019-04-01 11:53

東豐綠廊砍樹挨轟 中市府：前朝發包

2019-04-01 23:25

員林停車收費員騎電動車上工 風吹日曬月薪至少4萬

2019-04-01 19:11

隨行大甲媽遶境常見腳起水泡 醫師教你如何做

2019-04-02 09:01

太陽能年發電量相當於萬里全區 新北補助最高150萬

2019-04-01 12:41

侯友宜訪鶯歌 推動「雙站」都市更新

2019-04-02 00:08

三峽中山公園30公尺滑梯啟用 侯友宜拚2年28座

2019-04-01 16:41

執行署台南分署明天法拍會 2010年機車1元起標

2019-04-01 13:59

影╱那年颱風重創宛如災難片現場 基隆破損海堤修好了

2019-04-01 17:43

屏東沿山公路鳳梨彩繪田 春假辦彩旺節

2019-04-01 14:08

台南市天下大飯店提供免費住宿 積極參與防災收容

2019-04-01 11:54

台中梨山84師生嘔吐、腹瀉 食安處採樣調查

2019-04-01 18:40

影／說好4月1日禁菸卻無稽查 水往上流遊客菸照抽

2019-04-01 12:36

百年祖墳被毀清明無法祭祖 整地人員說明沒有破壞

2019-04-01 18:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top