全台首創！台東縣府認證星空導遊培訓課程 免費報名

2019-04-02 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東縣是最適合觀星的地方之一，為了讓更多旅客到台東能更深的感受及體驗觀星，台東縣府今年推出全台首創官方「認證星空導遊培訓課程」，凡是設籍台東年滿20歲以上民眾，4月8日起至17日止受理報名；課程將於5月4日開始，每周六、日、一、二進行。

台東縣政府表示，去年辦理台東最美星空活動中，選出台東14個最佳觀星點位，為了延續觀星熱潮，並藉由台東獨特的地理環境、絕佳觀星的條件，讓造訪台東的旅客不只體驗漫天星光下的感動，還能更進一步了解星星的故事，因此，推出星空導遊培訓課程，除了幫助在地旅遊產業，也對台東觀光有興趣的在地民眾，有提升服務的機會。

「最美星空導遊培訓」為全台首創官方認證，以五星做為主軸，包括「天文知識」培養專業知能、「觀星常識」提升相關能力、「星座神話」提高民眾興趣、「儀態形象」增加應變技巧以及「在地觀光」了解在地認同。培訓課程加上實地導覽課程總時數為84小時，並分成台東市、海岸線、縱谷線三區報名。完成培訓課程並通過測驗後，正式值勤導覽。