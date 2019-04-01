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桶裝瓦斯又要漲 台大醫：漲價事小斷氣才可怕

2019-04-01 19:56聯合報 記者吳淑君╱即時報導

桶裝瓦斯價格四月可能持續調漲，台大醫院前副院長王明鉅說，有的媒體說20公斤裝會漲42元，有的說會漲20元，漲價事小，以後台灣從LNG船進港一直到天然氣接收站的所有設備，只要有一點差錯就會斷氣斷電，才是真正的大事。

王明鉅在臉書PO文指出，民進黨政府上台之後，提出了2025廢除核電的能源政策，這個能源政策中要把天然氣發電的占比增加到50%，把燃煤發電減少到占比30%。台灣絕大部份的天然氣倚賴進口，進口的天然氣，80%作為燃氣發電。

2017年天然氣發電934億度。液化天然氣進口1664萬噸。

2018年天然氣發電947億度。液化天然氣進口1699萬噸。

台灣唯二的兩個天然氣接收站，將液化天然氣從LNG船上卸收，儲存、再送去氣化與送到全國各地的這些設備，利用率連續2年都超過100%。而且這個設備利用率未來五年利用率，非常可能也將一直超過100%。

台灣目前僅有的二個液化天然氣接收站，總共44.23萬噸的9座儲槽，就算每天都有天然氣船進港，把儲槽天天都完全塞滿。在台灣最需要電的夏天，這9座儲槽也只能供應9天。

在未來5年，一年有300天每天都要有一艘6萬噸的液化天然氣船，把天然氣從卡達、澳洲、馬來西亞、印尼、俄羅斯甚至美國運過來。只要海象不好、颱風來襲，天然氣進不了港，儲槽能供應給全國的周轉天數就會愈來愈少。

在這種狀況下，只要永安港或是台中港，無論是天然氣船進不來，或是進港但卸收、儲槽、泵浦、氣化、與天然氣陸管、海管的任何一個環節出了問題，台灣就會大斷氣與大停電。

王明鉅說，台灣未來每年需要超過2500萬噸液化天然氣，全台灣目前二個液化天然氣接收站，一年365天天天都有船開進來，所能運輸的數量都不夠用。所以民進黨政府當然要犧牲觀塘的千年藻礁興建第三天然氣接收站，接下來台電還要在台中港，與基隆協和電廠再興建兩個天然氣接收站。

他痛批，民進黨政府，無視台灣能源不能全靠進口，無視台灣沒辦法準備更多的天然氣儲槽與接收站的事實。硬是把最穩定的核能發電全部當作垃圾廢光光，然後把未來幾十年的發電，全部仍然只能倚賴一點差錯都不能有，所有的設備天天都在使用，不能有任何故障的液化天然氣發電上面。

桶裝瓦斯價格隨著國際天然氣的價格而漲漲跌跌還是小事，台灣會不會因為，從LNG船進港一直到天然氣接收站的所有設備，只要有一點差錯就會斷氣斷電，才是真正的大事。

桶裝瓦斯價格四月可能持續調漲。 圖／桃園市消防局第二大隊提供
桶裝瓦斯價格四月可能持續調漲。 圖／桃園市消防局第二大隊提供
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