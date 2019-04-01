影╱那年颱風重創宛如災難片現場 基隆破損海堤修好了

2019-04-01 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市和平島上的水資源回收中心，平均一天處理6萬多噸的汙水，臨海處有一座長達140公尺的海堤，104年遭遇蘇迪勒颱風強大海浪襲擊，大規模崩毀，致大水灌入損壞設備，市府爭取行政院工程會預算進行復建，工程提早2個月完工，市長林右昌下午前往會勘，對工務處同仁的努力表示肯定。

和平島水資源回收中心民國89年興建，97年建成，因位處東北角海岸線，104年蘇迪勒颱風帶來14級陣風及大浪，場內的淨流抽水站發電機鐵門破損，大雨灌入致機器損毀。

林右昌說，當時他去會勘，還歷歷在目，140公尺的外圍海堤受大浪大規模破壞，橫向裂成兩半，中間大洞可見海水在下方漫流，堤身共8處傾倒位移，宛如電影災難片現場，讓人看了怵目驚心。 今天下午重回現場，已都修復了。

林右昌指出，經爭取工程會經費及動用市府災害準備金，完成規劃設計後，去年二月動工，在今年三月二十日完工。海堤位於迎風面，海浪衝擊的力道比較大，施工困難。