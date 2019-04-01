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基隆新市政大樓規劃預算遭退 預定地先闢停車場

2019-04-01 17:04中央社 基隆市1日電

基隆市府規劃在中正路的公車修理廠蓋新市政大樓，但規劃案預算遭議會退回，為活化閒置土地市府決定闢建臨時停車場，市長林右昌說，新市政大樓興建案仍將繼續爭取議會支持。

基隆市政府現址辦公及會議空間不足，各處室分散各地，不利民眾洽公且影響市政運作，導致各單位橫向聯繫成本偏高，市府近3年連續編列新台幣1250萬元規劃案預算均遭議會退回。

林右昌今天率領市府交通旅遊處同仁，與市議員張顥瀚等人前往現場視察工程進度，林右昌表示，公車修理廠是規劃中的新市政大樓預定地，而東岸港區正在進行再生計畫，市府可能取得港埠土地回饋，屆時會與市政大樓一起整體規劃。

他說，經多方評估後，仍認為公車修理廠是最適合的市政大樓預定地，不管是預算經費、工程期程、樓地板面積等，都符合市政府的需求，會繼續爭取議會支持。

此外，林右昌指出，由於當地原住戶拆遷補償作業已經完成，因此先闢建臨時停車場，收費時間從上午9時到下午5時，夜間時段不收費，相信對於紓解鄰近居民的停車需求會有很大幫助。

交旅處指出，公車修理廠區臨時停車場暫規劃小型車33格停車位，及15格大型車輛停車位，提供中正區中船路及三沙灣周圍社區居民停車空間，並緩解東3、4碼頭施工後市區大型車輛停車需求。

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