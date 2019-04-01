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打造花蓮首座親子館 家扶督導王芯婷獲社工服務績優獎

2019-04-01 15:30聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

4月2日是「社工日」，擔任社工11年的花蓮家扶督導王芯婷打造花蓮第一座親子館，更建立部落希望教室，建構兒少部落培力工作，榮獲「108年中央表揚社工人員服務績優獎」。王芯婷說，天下無不是的父母，幫助小孩也給家長助力，改寫大家的生命故事。

花蓮家扶表示，王芯婷從事社會工作已累積20年經驗，自2007年進入花蓮家扶中心從事兒童少年保護組工作，扎根社區工作、兒少保家庭處遇方案、用愛包圍方案及心理創傷服務方案、兒少性教育等，可謂是全方位的社會工作專業人員。

王芯婷說，一直很喜歡小朋友，大學時期就曾到花蓮擔任志工，有鑑於花蓮縣兒少性侵害個案比例較其他縣市高，為提供預防性的方案來降低孩子面對各種風險的困境，首創建構兒少性教育工作團隊，現已培訓20位具備與兒少談性的生理和心理發展能力的社工，建構部落兒少正確的性教育及界限概念。

「我的夢想就是在花蓮成立一個兒童中心」王芯婷表示，透過繪本、遊戲及親子活動讓孩子能夠被陪伴、家長在親職教養上得到支持，後來建立行動式遊戲圖書館，帶領團隊承接「花蓮縣兒童福利服務暨托育資源中心」，打造花蓮第一座親子館，結合兒童福利中心和托育資源中心的功能，提供0至12歲兒童及家庭的親子共玩活動空間與辦理各式親子成長課程，為社區的家庭提供育兒、及親職諮詢及兒童發展的多元服務，也在達基力部落希望教室建構兒少部落培力工作。

談到從事兒少保護的過程，王芯婷說，曾接觸一位個案是位有酒癮的年輕媽媽，她因不知如何照顧四名孩子，小孩後來都受保護安置，後來才知道這位媽媽小時候，在其母親離家後從沒有被好好照顧，甚至被認為是家裡多出來的小孩，原來許多不懂親職教養的大人，都曾經是受傷的孩子。當時寫下一張A4紙，告訴這位媽媽要怎麼帶孩子，會評估讓孩子返家。天下無不是的父母，許多父母都不是故意要傷害小孩，社工就像是個案人生劇本中途進場的觀眾，給這些弱勢家庭力量、資源與生命的選擇權。

王芯婷督導（後右三）在達基力部落希望教室，建構兒少部落培力工作陪伴部落青年。圖／...
王芯婷督導（後右三）在達基力部落希望教室，建構兒少部落培力工作陪伴部落青年。圖／花蓮家扶提供
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花蓮家扶督導王芯婷獲衛福部「108年中央表揚社工人員服務績優獎」。圖／花蓮家扶提...
花蓮家扶督導王芯婷獲衛福部「108年中央表揚社工人員服務績優獎」。圖／花蓮家扶提供
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