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新市政大樓預算叩關連敗 林右昌：這塊地先做停車場

2019-04-01 13:00聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市政府老舊，空間嚴重不足，市長林右昌上任後，決定搬新家，相中已吹熄燈號，位於中正區的基隆市公車處修造廠蓋新市政大樓，但規劃案1250萬元，連續三年叩關失敗，他決定把這個地方先闢為臨時停車場，紓解停車需求，並繼續向市議會爭取支持。

市長林右昌和市議長張顥瀚，上午前往基隆市公車處修造廠會勘，交旅處指出，近日就能進場施工，規劃停大型車、遊覽車15輛，佔用戶拆除後，可停33部小汽車，預計五月底完工。

中正路和中船路有路邊收費停車，未來這裡也會納入收費管理，大型車從中正路進出，小型車從中船路進出，9點到下午5點，每小時收費20元，其他時間不收費。

林右昌表示，市府多年來的評估，這裡是最好的新市府大樓預定地，相關的預算，經費，期程，可容受的樓地板面積都符合市政府需求，他會繼續爭取市議會支持。

在市政大樓通過之前，去年這裡已完成原住戶的拆遷和補償，也得到周邊民眾支持，暫時闢為停車場，提供里民停車需求。基隆遊客越來越多，很多旅館業者反映，大型遊覽車無處可停，來基隆玩不方便，東岸基港大樓也正在整建中，以後大型遊覽車也可以停進來。

張顥瀚說，他會繼續爭取市議會更多同仁支持，把新市政大樓留在這個基地蓋起來。

基隆市長林右昌和市議長張顥瀚，上午前往基隆市公車處修造廠會勘。記者吳淑君／攝影
基隆市長林右昌和市議長張顥瀚，上午前往基隆市公車處修造廠會勘。記者吳淑君／攝影
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基隆市府相中市公車處修造廠蓋新市政大樓，但規劃案1250萬元，連續三年叩關失敗，...
基隆市府相中市公車處修造廠蓋新市政大樓，但規劃案1250萬元，連續三年叩關失敗，市府將這塊地先闢為臨時停車場，並繼續向市議會爭取支持。圖／市議員張顥瀚提供
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基隆市府相中市公車處修造廠蓋新市政大樓，但規劃案1250萬元，連續三年叩關失敗，...
基隆市府相中市公車處修造廠蓋新市政大樓，但規劃案1250萬元，連續三年叩關失敗，市府將這塊地先闢為臨時停車場，並繼續向市議會爭取支持。記者吳淑君／攝影
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林右昌
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