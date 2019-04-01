蔡適應協調4家業者協助 1550恢復15分一班車
1550國道客運拖班、未能維持原有運能，讓許多基隆市民跳腳，立法委員蔡適應服務處兩周前陸續接獲投訴，他日前和公路總局磋商，今天起，中興巴士、光華巴士、大都會客運、基隆客運4家業者開始支援1550國道客運路線，直到新的經營團隊「泰樂客運」籌設完成，接手營運。
立法委員蔡適應國會辦公室主任黃健峰表示，蔡適應立法委員十分關心1550路線恢復原有運能的情況，今天早上7點，他們到港西街站牌現場監督，在4家客運業者的協助之下，已經恢復15分鐘一班車，只要有車來就一定能上車，感謝公路總局恊調中興、光華、大都會與基隆客運支援營運，服務市民、紓解通勤問題。
他也提醒民眾，四家公司的支援車輛因電子系統設定關係，目前尚無法顯示在網路動態系統中，已請公總請業者以紙本方式公佈於站牌。
台北市區監理所袁國治所長指出，由於接手的新客運公司還在籌備中，福和客運目前是代駛1550路線，主管機關在稽查後，陸續有針對脫班開罰，並在行政上要求福和客運改善，但是至今始終運能不足，尖峰時間讓旅客等候超過30分鐘，所以在上周緊急協調4家業者協助，直到新客運公司上路，一起來分擔1550路線的運能。
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