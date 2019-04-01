蔡適應協調4家業者協助 1550恢復15分一班車

2019-04-01 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



1550國道客運拖班、未能維持原有運能，讓許多基隆市民跳腳，立法委員蔡適應服務處兩周前陸續接獲投訴，他日前和公路總局磋商，今天起，中興巴士、光華巴士、大都會客運、基隆客運4家業者開始支援1550國道客運路線，直到新的經營團隊「泰樂客運」籌設完成，接手營運。

立法委員蔡適應國會辦公室主任黃健峰表示，蔡適應立法委員十分關心1550路線恢復原有運能的情況，今天早上7點，他們到港西街站牌現場監督，在4家客運業者的協助之下，已經恢復15分鐘一班車，只要有車來就一定能上車，感謝公路總局恊調中興、光華、大都會與基隆客運支援營運，服務市民、紓解通勤問題。

他也提醒民眾，四家公司的支援車輛因電子系統設定關係，目前尚無法顯示在網路動態系統中，已請公總請業者以紙本方式公佈於站牌。