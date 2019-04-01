宜蘭五結路上常見掉砂石 1/18起將開罰

2019-04-01 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣五結鄉錦草路與宜22線交叉路口是縣府公告砂石車路線，但短短幾個月，五結鄉公所就接獲18起砂石掉落通報案，掉落的砂石宛如「地雷」，雖然尚未有民眾因此發生車禍，但用路人行經時顯得險象環生，縣府環保局等單位獲悉後將加強巡查因應。

五結鄉公所指出，從今年1月起，陸續有民眾到鄉公所通報反應，在該路口轉角處常有砂石掉落，疑似砂石車帆布無覆蓋好，造成砂石滲漏，或是過彎時未減速，砂石因而掉落在路上，民眾反映若是好天氣、光線良好的時候還能安全閃避，但碰上雨天或是天色昏暗，用路人行車時稍有不慎，容易打滑，截至3月底，總計已接獲18起民眾通報，宜蘭縣政府應有完善的措施，協請相關局處單位研擬應對方法。

環保局回應，砂石車貨物滲漏、飛散砂石易肇生交通事故，經查證屬實後，可依廢棄物清理法處1200至6000元罰鍰，環保局指出，該路口從106年5月起就有設置監視系統，以往發現有砂石飛散，都會主動告發，未來會在該路口加強巡查，也會對廠商加強宣導，應確實覆蓋好帆布且不超載貨物。