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花蓮競技疊杯賽 萌娃比拚卡哇伊

2019-03-31 19:06中央社 花蓮縣31日電

花蓮縣108年競技疊杯運動（市）級錦標賽，今天在中華國小舉行，吸引國中小180位選手參賽，還有年僅4歲的小朋友也參加，比拚速度、手眼協調力，十分可愛。

台灣疊杯選手近年來在國際舞台發光發熱，花蓮的競技疊杯賽事今年邁入第3屆，將選出優秀選手赴各縣市參賽。縣長徐榛蔚與國際同濟會台灣總會長楊建功等人為參賽選手加油打氣，並聆聽家長及孩子的學習分享。

徐榛蔚說，競技疊杯講求速度，練習疊杯可以培養孩子的專注力，使思考與反應力更加敏捷。在疊杯、倒杯、掉杯過程中，更能提升孩子挫折忍受度。陪伴是家長送給孩子最大的禮物，這項活動讓學童能發揮所長，與家長間有更緊密的互動。

主辦單位表示，今天競賽分為6歲以下組、7-8歲組、9-10歲組、11-12歲組、13-18歲組、菁英組、選手家長組。

根據世界競技疊杯聯會規定，競技疊杯運動分為3個項目，包含「333」使用9個杯子，每3個一組，選手要先把每組杯子疊成金字塔，最後重新組合回原狀；「363」使用12個杯子，左、右兩旁各有3個杯子，中間6個，選手需要把每組杯子疊成金字塔，最後重新組合回原狀；還有「循環式」需使用12個杯子來循環堆疊。

徐榛蔚金字塔

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