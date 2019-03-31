小黑蚊肆虐 花蓮市找廠商專責處理

2019-03-31 17:08 中央社 花蓮縣31日電



暖冬影響，夏季才出沒的小黑蚊已開始肆虐，花蓮市公所加強清溝及環境清淨消毒，由於小黑蚊太猖獗，花蓮市長魏嘉賢表示，清潔隊現階段人力不足，將找廠商簽約專責處理。

在花蓮多數人都有被小黑蚊叮咬的經驗，甚至讓到花蓮觀光的遊客不堪其擾，小黑蚊似乎成為打擊觀光的殺手。

花蓮市公所3月起展開排水清溝及環境清淨消毒作業，在各里巡迴執行，針對排水溝、人孔蓋、排水渠道、閒置空屋、樹叢等進行消毒，同時也透過里長向里民加強宣導防治小黑蚊的要點，提醒鄉親，髒亂環境為病媒孳生的溫床，唯有消除髒亂及改善環境衛生，才能防止小黑蚊與病媒蚊的孳生。

魏嘉賢指出，由於小黑蚊太猖獗，現階段清潔隊排定清溝消毒的行程，無多餘人力可機動性對小黑蚊孳生較嚴重的區域做防治，因此將以開口契約專責處理，包括進入校園或公園及社區全面消毒。

小黑蚊學名為「台灣鋏蠓」，屬於蠓科而非蚊科，在台灣主要分布於東部、中部及南部地區，被叮咬後每個人反應程度不同，症狀輕者紅腫發癢，嚴重可能引發過敏。

魏嘉賢表示，小黑蚊會在青苔上產卵，幼蟲也以其中的藍綠藻當做食物來源，因此環境清潔成為小黑蚊防治相當重要的一環。包括清除雜草、青苔、拆除不必要的棚架、讓土壤保持乾燥等，都可以減少幼蟲存活的機會及成蟲產卵處所。

此外，每年4至5月、7至10月是小黑蚊密度高峰期，上午11時至下午4時為小黑蚊叮人高峰時間。飽食血液的雌蟲平均約產30至40粒卵，每一成蟲最多可產65粒卵，唯有截斷血源，讓這種嗜血蟲無血可吸、無卵可下，長袖、長褲是最好的防治方式之一。