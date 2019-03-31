親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸名校推甄不收文組！家長大罵歧視 理組卻都笑了...

超扯！她檢舉男同學作弊 老師竟要檢舉人道歉

海軍敦睦艦隊最終站 人車擠爆花蓮港

2019-03-31 13:44聯合報 記者余衡╱即時報導

108年海軍敦睦艦隊國內環島訓練，今明『兩天將停靠最終站花蓮港，今早熱情參訪民眾湧入碼頭，大量人車一度造成附近海岸路、民權路短暫擁塞，參與官兵指出「感覺是近年最熱鬧的一次！」本次巡迴展期將告尾聲，軍方也呼籲民眾把握最後參觀機會。

上午活動首先由海軍官校鼓號樂隊帶來軍樂演奏，磅礡鼓聲開場氣勢非凡，隨後由海軍儀隊進行操槍，整齊畫一的隊形及動作讓民眾目不轉睛，其中一段表演官兵將手上禮槍兩兩互拋，高難度動作博得觀眾一致好評，最後由莒拳隊表演徒手擊破磚瓦，現場「殺！殺！」聲四起，磚瓦木板應聲斷裂，引發現場如雷掌聲。

軍方指出，今年敦睦艦隊以油彈補給艦磐石艦、康定級巡防艦武昌艦及、成功級巡防艦田單艦3艘軍艦組成，自3月15日從高雄啟航至4月1日離開花蓮，進行為期半個月的國內環島訓練。

海軍官校應屆畢業生王肇瑄表示，因為自己嚮往藍天所以選讀航空組，畢業後將派任反潛直升機飛行員，在校時期較少接觸船艦，因此剛上船時有點緊張，盼透過這次遠航多了解艦上作業。

政戰學院應屆畢業生劉玉堂說，小時候經常聽擔任蛙人的父親談起生活點滴，因此也想成為海軍陸戰隊一員，榮幸納編本次遠航成員，會盡量多聽、多看、多學以充實自我。

海軍敦睦艦隊全名為「海軍敦睦遠航訓練支隊」，主要為提供海軍官校學生遠洋航行訓練機會，通常先巡迴國內各大港口後，再出海造訪友好國家，除艦上官兵外還有海軍儀隊、海軍軍樂隊、海軍官校鼓號樂隊及海軍陸戰隊莒拳隊隨行。

海軍儀隊表演高難度拋接槍。記者余衡／攝影
海軍儀隊表演高難度拋接槍。記者余衡／攝影
分享
莒拳隊員凌空擊破木板。記者余衡／攝影
莒拳隊員凌空擊破木板。記者余衡／攝影
分享
參訪人車擠爆花蓮港邊。記者余衡／攝影
參訪人車擠爆花蓮港邊。記者余衡／攝影
分享
海官鼓號樂隊表演。記者余衡／攝影
海官鼓號樂隊表演。記者余衡／攝影
分享

海軍遠航環島

相關新聞

她才小三卻代母職 為2歲弟餵奶換尿布洗澡哄入睡

2019-03-31 08:48

綠島缺醫療資源 女童撞傷額頭凸顯居民無助醫生無奈

2019-03-31 07:19

基隆和平島公園增闢停車場 9月完工

2019-03-31 00:05

宜蘭美術館餐廳 「聽見咖啡」有洋蔥

2019-03-30 23:49

花蓮吉安法會 女道長開路登劍梯

2019-03-30 23:41

阿美族也有相撲、摔角文化 吉安鄉公所擬推常態性課程

2019-03-30 23:29

自走車競賽 學生DIY飆創意

2019-03-30 23:17

基北1550嚴重脫班 4客運明起支援

2019-03-30 23:07

紅旗少出門 台東實施揚塵預警機制

2019-03-30 22:45

北天宮祈安法會 女道士開路登108階劍梯民眾驚呼

2019-03-30 16:10

宜蘭美術館「聽見」咖啡 店名幕後滿滿洋蔥

2019-03-30 15:31

影╱宜蘭驚見200公斤死魚 環保局：缺氧暴斃

2019-03-30 14:59

宜蘭獨有 連30到39歲青壯族都有免費健檢

2019-03-30 14:12

卑南鄉原住民傳統射箭賽 身經百戰的獵人們也來參賽

2019-03-30 13:17

影╱宜蘭綠博開幕 首日免費還送1千份生日米

2019-03-30 10:58

基北1550嚴重脫班通勤族罵翻 4業者將支援改善

2019-03-30 09:58

秘境解封後和平島公園塞爆 將增闢大停車場便利遊客

2019-03-30 09:43

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

生人迴避！彰化今明3場「送肉粽」 民眾心慌慌

2019-03-30 15:27

廈門沒和韓國瑜簽到約 上海曾泰董事長來台買燕巢芭樂

2019-03-30 16:38

美景不再！東豐自行車綠廊樹木遭砍全禿光

2019-03-30 16:21

她才小三卻代母職 為2歲弟餵奶換尿布洗澡哄入睡

2019-03-31 08:48

高雄內門宋江陣嘉年華會揭幕 韓國瑜披火鶴甲「上陣」

2019-03-30 20:32

窮則變變則通 埔心鄉只花300多萬元拓寬武英南路

2019-03-30 22:18

以「和」解決義大二期不怕被批圖利 韓國瑜：問心無愧

2019-03-30 23:47

綠島缺醫療資源 女童撞傷額頭凸顯居民無助醫生無奈

2019-03-31 07:19

影／慶祝玄天上帝誕辰 宋江陣頭少女熱舞拼場

2019-03-30 18:41

員林社頭山林間群蜂飛舞 上演搶奪龍眼花蜜大作戰

2019-03-30 18:59

以鮮花代替鞭炮煙火 彰化南瑤宮進香真環保

2019-03-30 22:44

合歡山區的玉山杜鵑花開 上山賞花正是時候

2019-03-31 08:06

台灣燈會志工感恩餐會 蔡英文：就潘孟安話最多

2019-03-30 16:16

藤枝森林遊樂區封園10年終於重開 遊客踏上林道心悸動

2019-03-30 18:07

美到翻！漁光島藝術節開幕 猶如海島新樂園

2019-03-30 19:42

魏德聖堅守2年前承諾 從荷蘭飛台直奔彰化探視自強兒童

2019-03-30 20:41

漫步昭和町 大安區公所帶民眾看不一樣的大安區

2019-03-31 09:00

影╱宜蘭驚見200公斤死魚 環保局：缺氧暴斃

2019-03-30 14:59

市府前封街來玩耍 北市將推「街道變身遊戲場」

2019-03-30 17:44

兒童節將屆 三義、後龍兒童節禮品出爐

2019-03-30 21:21

等待2年是值得的 台南麻豆區圖書館明蛻變重生

2019-03-30 18:59

新北門牌暫緩換新 侯友宜：門牌很重要應符合市民期待

2019-03-30 17:04

柯文哲說苗栗破產後 陳佩琪建議：可靠觀光再起來

2019-03-31 13:08

台南劉啟祥百年故居 「畫室咖啡」邀遊客留畫作

2019-03-31 08:19

嘉南一期稻染稻熱病 崑濱伯：施重肥也是染病原因

2019-03-30 19:55

台商大廠熱錢回流 盧秀燕：感謝台商對台中有信心

2019-03-30 15:49

台南市觀光局缺1臨時工 今天57人來搶

2019-03-30 12:49

木都開箱主題展開幕 黃敏惠開心當網美

2019-03-30 17:51

2019台北兒童月 多處場館免費遊

2019-03-30 16:17

別人的洋蔥暖冬長不大 他的肥大又掛食安保證

2019-03-31 08:05

揚威日本直笛 麻豆國小奪最高榮譽「花村賞」

2019-03-31 11:37

龍眼樹花況奇慘 蜂農搶蜜

2019-03-30 23:27

風城的極限挑戰！3樓高溜下超刺激 空中單車免費玩

2019-03-30 19:00

桃園平鎮南天橋福德祠 土地公熱鬧迎娶土地婆

2019-03-30 19:40

新北新門牌暫緩換新 葉元之：新北是不斷進步的城市

2019-03-30 18:56

清明連假 台南30墓園、9風景區交通管制

2019-03-30 17:50

大甲媽祈福路跑活動 顏清標鳴氣笛起跑8千人參加

2019-03-31 09:10

宜蘭美術館「聽見」咖啡 店名幕後滿滿洋蔥

2019-03-30 15:31

公益彩券盈餘這麼用 參與民眾笑摃龜很值得

2019-03-30 18:59

苗栗西湖柚花季登場 賞花聞香漫遊客家庄

2019-03-30 22:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top