海軍敦睦艦隊最終站 人車擠爆花蓮港

2019-03-31 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



108年海軍敦睦艦隊國內環島訓練，今明『兩天將停靠最終站花蓮港，今早熱情參訪民眾湧入碼頭，大量人車一度造成附近海岸路、民權路短暫擁塞，參與官兵指出「感覺是近年最熱鬧的一次！」本次巡迴展期將告尾聲，軍方也呼籲民眾把握最後參觀機會。

上午活動首先由海軍官校鼓號樂隊帶來軍樂演奏，磅礡鼓聲開場氣勢非凡，隨後由海軍儀隊進行操槍，整齊畫一的隊形及動作讓民眾目不轉睛，其中一段表演官兵將手上禮槍兩兩互拋，高難度動作博得觀眾一致好評，最後由莒拳隊表演徒手擊破磚瓦，現場「殺！殺！」聲四起，磚瓦木板應聲斷裂，引發現場如雷掌聲。

軍方指出，今年敦睦艦隊以油彈補給艦磐石艦、康定級巡防艦武昌艦及、成功級巡防艦田單艦3艘軍艦組成，自3月15日從高雄啟航至4月1日離開花蓮，進行為期半個月的國內環島訓練。

海軍官校應屆畢業生王肇瑄表示，因為自己嚮往藍天所以選讀航空組，畢業後將派任反潛直升機飛行員，在校時期較少接觸船艦，因此剛上船時有點緊張，盼透過這次遠航多了解艦上作業。

政戰學院應屆畢業生劉玉堂說，小時候經常聽擔任蛙人的父親談起生活點滴，因此也想成為海軍陸戰隊一員，榮幸納編本次遠航成員，會盡量多聽、多看、多學以充實自我。