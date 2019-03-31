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基隆社會處叫車首選 開過救護車的他對身障朋友好暖心

2019-03-31 11:05聯合報 記者吳淑君╱即時報導

駕駛無障礙計程車的吳奕賢，路途再遠，客人狀況再糟都接，甚至車資打折，讓身心障礙朋...
駕駛無障礙計程車的吳奕賢，路途再遠，客人狀況再糟都接，甚至車資打折，讓身心障礙朋友心好暖。圖／基隆市政府提供
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基隆市政府29日舉辦「108年基隆市社工日」社工人員表揚暨慶祝活動，提供友善服務的20位協力夥伴中，駕駛無障礙計程車的吳奕賢最受注目，路途再遠，客人狀況再糟都接，甚至車資打折，讓身心障礙朋友心好暖心，他說，如果只想賺錢，工作會很累人，他這份工作可賺錢可助人，得到的功德更多，他有空就盡量做。

原本開救護車的吳奕賢，因為公司沒標到醫院救車護標案，他轉行改開無障礙計程車，他說，有些老人或身障者身上有異味，一些計程車司機不太想碰，但他以前開救護車，遇到的狀況更多，甚至有些人要留一氣回家，他得幫忙擦身體，處理排洩物，弄得乾乾淨淨再讓他回去。

現在開無障礙計程車，對他而言，沒有髒不髒或心裡壓力問題，做就對了，也因為他的「不挑」，社會處有需要叫車時，第一個想到的就是他。

跑長途空車回來會虧？吳奕賢說，他開過救護車知道叫一趟要多少錢，那可能是人家兩天工資，他有時協助揹患者下樓，加上來回的錢，都比救護車跑一趟還便宜。如果只想賺錢，那工作也是很累人，可工作可賺錢可助人，得到的功德更多，有空就盡量做。

基隆市府社會處表示，友善計程車司機吳奕賢自去年10月11日以來，與他們合作提供身心障礙朋友跨縣市機構安置接駁服務，吳奕賢只要事先預約，無論距離遙遠，他都願意接，今年年初，他協助載送一位身心障礙者，由基隆長庚醫院接送至新北市身障安置機構，光單程車資就要新台幣2000元以上，吳奕賢卻僅收取身障乘客新台幣1500元的費用，是基隆身障朋友的友善天使。

駕駛無障礙計程車的吳奕賢，路途再遠，客人狀況再糟都接，甚至車資打折，讓身心障礙朋...
駕駛無障礙計程車的吳奕賢，路途再遠，客人狀況再糟都接，甚至車資打折，讓身心障礙朋友心好暖。圖／基隆市政府提供
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