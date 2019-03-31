她才小三卻代母職 為2歲弟餵奶換尿布洗澡哄入睡

2019-03-31 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭家扶中心扶助900多戶家庭、1400名兒童，兒童節前夕，選出10位模範兒童，今天表揚。受表揚者中，小寧才國小三年級，她是家中長女，卻經常代母職，照顧未滿兩歲的小弟，幫忙餵奶、換尿布及協助洗澡，也會幫媽媽哄小弟入睡。圖／宜蘭家扶中心提供 分享 facebook

宜蘭家扶中心扶助900多戶家庭、1400名兒童，兒童節前夕，選出10位模範兒童，今天表揚。

受表揚者中，小寧才國小三年級，她是家中長女，卻經常代母職，照顧未滿2歲的小弟，幫忙餵奶、換尿布及協助洗澡，也會幫媽媽哄小弟入睡。

去年家裡的嬰兒車壞掉，小弟沒有嬰兒車能坐，企業辦耶誕節許願，幫受助童圓夢，小寧捨棄自己願望，許願希望能有新的嬰兒車，希望能推小弟出去玩，如願獲贈，小寧的體貼，對物質沒有太大需求，以家人優先，令社工員都感佩。

受表揚的兒童中，像小寧的案例很多，如小二的小庭是單親，協助照顧4歲的妹妹及未滿1歲的弟弟，幫忙家事，曬衣服、洗碗等，從來不會拒絕或是喊累，也會把自己的事情做好。

國三的小鳳家裡有6個兄弟姐妹，最年幼的弟弟剛出生，她上下學自己搭公車，她喜歡讀書，帶著弟弟妹妹一起看書，會特別從圖書館借書回來給妹妹看，寒暑假都會協助照顧弟弟妹妹。

小恩是隔代教養，目前念國一，自幼由外公外婆照顧，因為家裡孩子多，外公外婆需外出工作負擔家計，除了外婆交付的任務外，也會主動幫忙做家事、煮飯，減少與朋友相約出遊的時間，協助照顧小二、幼兒園的妹妹們，減輕外婆照顧壓力，相當貼心。

小筑是小一，由祖父母照顧，但祖父母年老缺乏工作收入，祖母又因退化與各種疾病經常往返醫院診所，行動困難無家務能力，小筑從中班起幫忙切菜備料，到煮飯菜、煎魚，洗衣晾衣，擔起所有家務。

小婷是國小六年級學生，妹妹因有認知發展遲緩，小婷協助母親指導妹妹課業，照顧弟弟，乖巧、懂事。

小茹是小四，平時協助家事，假日陪祖母到住家附近販售農產品，年紀小，卻體貼懂事。

小瑋母親為越南籍不諳中文，他也成為母親與外界溝通的翻譯、要記住一些別人交代的事，要提醒媽媽、要轉告爸爸。

小芸有7名兄弟姊妹，要照顧弟妹，社工員家訪時，常能看到身材瘦小的她，抱著年幼的弟妹，在這正值好玩的年紀，卻願意犧牲自己玩樂的時間，幫忙照顧弟妹，著實不易。

小雅有兩個弟弟，因從小患病，很多時候，需要犧牲掉自己的玩樂時光，去幫忙照顧弟弟。

宜蘭家扶中心表示，大多數人對小時候的回憶是快樂、無憂無慮，家扶的孩子一樣愛吃、愛玩，家人也深愛，雖然家庭經濟狀況相對弱勢，但卻貼心、懂事，幫忙分擔家務、照顧年幼弟妹，或是協助家中做生意，成為家長得力的左右手，小小的力量，與家人一起守護自己的家園，值得肯定。

家扶中心表示，宜蘭家扶中心至今已經在宜蘭深耕53年，看重每名孩子的需要，希望透過服務，協助孩子。