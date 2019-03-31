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綠島缺醫療資源 女童撞傷額頭凸顯居民無助醫生無奈

2019-03-31 07:19聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣離島綠島鄉醫療資源長期不足，30日下午一起女童撞傷額頭意外，凸顯島上居民的無助，以及醫生的無奈。

30晚上6點31分，有位媽媽在「就是愛綠島」PO文，且標註心情「覺得抓狂」，文中指她女兒在家中意外撞傷額頭，鮮血直流，她急帶女兒趕到綠島衛生所掛急診，請醫生縫合傷口，醫生說「現在是休息時間」，要她先去吃飯，7點再來縫，氣得她怒罵「這是你醫生的醫德嗎」？

文章一出，立即引來不少網友熱議，有些人直接批評「沒有醫德」，「去爆料公社爆料」，也有人說：「在離島確實辛苦，在醫生眼裡可能是小傷，但在父母心裡是大傷」。

但也有些網友幫陳姓醫說話「綠島的急診室跟一般門診就是同一位醫師，一個星期連續7天168小時，白天到晚上都要看診，夜間也要隨時待命，設立急診的目的是處理緊急狀況，免得救命的時候沒有人，生病家屬都會急，但不是家屬急，就一定馬上得到處理，如果沒有休息，沒有吃飯時間，連續工作168小時，有誰能撐得起？…薪水又不見得有本島高，又得不到居民尊重跟體諒，只換來罵名，又有多少人願意留在離島。」

另有網友留言：「一個從台北每星期奔波，遠道而來，無私奉獻的醫生已經很不錯ㄌ，大家不要嫌ㄌ，不然以後沒醫生敢來綠島服務。」

綠島衛生所主任田淑惠說，事情跟可能是雙方在溝通上有些誤會，家長擔心女兒的急切心情，她可以理解，但她實在也得為陳醫生說句公道話，陳醫師她從105年公費服務結束，就自願留下，至今在綠島服務4年多，真的為綠島付出不少心力。

田淑惠表示，離島很難留人，從去年7月至今，綠島衛生所就只有陳醫師1位醫生，如果台灣找不到醫生到綠島短期支援，陳醫師就無法休假，她曾經連續上班10天，每天24小時無休，白天及晚上看診，深夜還要處理急診，今年3 月間陳醫師的姨婆過世，也因找不到其他醫生從台灣來綠島支援，陳醫師因此未能返回台灣，送她姨婆最後一程，她卻不曾有過怨言，也請鄉民能體諒，彼此多包容。

30日晚上有位媽媽在「就是愛綠島」PO文，指女兒在家中意外撞傷額頭，鮮血直流，她...
30日晚上有位媽媽在「就是愛綠島」PO文，指女兒在家中意外撞傷額頭，鮮血直流，她急帶女兒趕到綠島衛生所掛急診，請醫生縫合傷口，醫生竟說「現在是休息時間」，引發網友熱議。圖／取自就是愛綠島
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30日晚上有位媽媽在「就是愛綠島」PO文，指女兒在家中意外撞傷額頭，鮮血直流，她...
30日晚上有位媽媽在「就是愛綠島」PO文，指女兒在家中意外撞傷額頭，鮮血直流，她急帶女兒趕到綠島衛生所掛急診，請醫生縫合傷口，醫生竟說「現在是休息時間」，引發網友熱議。圖／取自就是愛綠島
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30日晚上有位媽媽在「就是愛綠島」PO文，指女兒在家中意外撞傷額頭，鮮血直流，她...
30日晚上有位媽媽在「就是愛綠島」PO文，指女兒在家中意外撞傷額頭，鮮血直流，她急帶女兒趕到綠島衛生所掛急診，請醫生縫合傷口，醫生竟說「現在是休息時間」，引發網友熱議。圖／取自就是愛綠島
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