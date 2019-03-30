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阿美族也有相撲、摔角文化 吉安鄉公所擬推常態性課程

2019-03-30 23:29聯合報 記者王燕華╱即時報導

阿美族也有摔跤文化！花蓮縣吉安鄉公所今舉行「原住民米得路（Mitelub）阿美族摔角歲時祭儀活動」，培養青年了解原住民相撲的與早期摔跤的不同，除了文化相傳，也作為2年一次的全國原住民族運動會選手選拔的方式之一。

每年3月底，吉安鄉的南勢阿美族都會進行一項類似日本相撲的活動，阿美族語稱「米得路」（Mitelub）或「馬拉勒夫」（Malalevu），依照阿美族的年齡階層進行，早期各部落會在田裡訓練勇士保衛家園，後因被日本統治，才改成相撲競賽。

今天共有來自各部落中青代20位學員，由講師張小明與教練羅天使解說，讓學生實際體驗學習部落摔角儀式與禁忌，運用各種推、摔、捉、拉、閃、按等技巧扎實訓練，來自台東部落的高二張姓學生說，自己是阿美族，但對文化有很多不了解的地方，這次特地北上報名參加，透過活動更接近自己的文化故事。

吉安鄉公所每年舉辦一次傳統米得路（Mitelub） 阿美族摔角歲時祭儀活動，也透過活動舉行全鄉部落頭目布達典禮，鄉長游淑貞說，「摔角」不僅是部落運動，更是一種文化傳承，未來要朝向常態性研習活動，讓青年們能透過系統性的學習來運用、深耕活化。

阿美族的米得路活動，早期是部落訓練勇士的儀式。圖／吉安鄉公所提供
阿美族的米得路活動，早期是部落訓練勇士的儀式。圖／吉安鄉公所提供
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阿美族的米得路活動，早期是部落訓練勇士的儀式。圖／吉安鄉公所提供
阿美族的米得路活動，早期是部落訓練勇士的儀式。圖／吉安鄉公所提供
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小朋友也有機會學習傳統的勇士精神。圖／吉安鄉公所提供
小朋友也有機會學習傳統的勇士精神。圖／吉安鄉公所提供
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阿美族原住民吉安

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