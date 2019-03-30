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口述舞蹈 花蓮視障者感受震撼

2019-03-30 22:45中央社 花蓮縣30日電

舞蹈空間舞團的親子舞劇「史派德奇遇記之飛飛飛」，今晚在花蓮縣文化局演藝廳演出，特別安排一區座位給視障者欣賞，由專業口述影像服務團隊透過聲音，讓視障者度過難忘的藝文之夜。

舞蹈表演藝術對視障者而言是最具困難度的，口述影像發展協會成員趙又慈說，口述影像是在不干擾原有聲音的方式下插入口述影像旁白。而舞蹈原本利用口語表達就非常少，所以對於舞者的肢體描述、舞台上的背景、戲偶的呈現方式等都須仔細描述，對視障朋友是一種精緻的娛樂與文化視野的開啟。

黃斑部病變以致視覺障礙的黃賢文在欣賞表演散場後受訪，他說，視障者藉由收音器戴上耳機來欣賞舞劇，美好的音樂、現場氣氛，是從未有過的感受，不是電視、電影能比擬的。口述影像旁白對應所有的活動，連舞者的肢體角度、舞台上的哪個東西放哪個位置、燈光的變化、場景的改變等，所有細節都講述得十分清楚，雖然看不見，彷彿被帶著到那個時空一般，身歷其境。

因基因缺陷，出生就眼盲的24歲許雅如，今天由堂妹陪伴參與這項活動。她說，演出前主辦單位有安排課程，由口述影像老師拿鐵絲折成的人偶，讓視障者先了解各種肢體動作，等到「聽」舞蹈時，比較能進入狀況。過去從未如此接近舞台，今天的體驗非常震撼且難忘。

響應文化部文化平權工作，國立新竹生活美學館長年推動舞蹈藝術發展，並特別針對視障者融入最難的舞蹈表演藝術，舉辦口述影像欣賞活動；並選擇老少咸宜、由專業舞團「舞蹈空間」演出的親子舞劇《史派德奇遇記之飛飛飛》，提供全程口述影像服務，讓視障朋友和親友都能一起開心地欣賞舞蹈表演藝術。花蓮場演出特別開放給花蓮縣盲人福利協進會視障者和其親友共30多人，與其他觀眾一起欣賞。

視障親子

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