宜蘭美術館「聽見」咖啡 店名幕後滿滿洋蔥

2019-03-30 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭美術館是全台首例，由舊的台灣銀行變身而成，並保留「小藍屋」特色，開辦附設餐廳，由元健大和公司與花轟小姐甜寓所結合的團隊，共同創辦「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」，新美食團隊進駐，今天開幕試營運，有法式風格點心，義式咖啡，搭配西式輕食。

特別的是，咖啡叫「聽見」，背後有洋蔥，原來，經營團隊的家族成員中，有先天性聽損兒，深感社會普遍對於身障族群的不友善及誤解，希望透過「聽見咖啡」，讓更多社會大眾更能「看到」、「察覺」到聽障者們的需求及不便，進而重視身障族群的權益及照顧問題。

同時，進駐美術館經營同時也拋磚引玉，每年回饋100部聽力輔具，希望藉此讓更多的民眾可以主動加入社福改善的行列，未來也將與美術館導覽服務及推廣結合，推出專屬聽障族群的關懷活動。

經營團隊之一的元健大和直販公司，由執行長吳志賢創辦，他在宜蘭舊城長大，因為家族中有人聽力受損，開啟他研發聽力輔具之路，該公司生產的雲端助聽器已行銷日韓各國，並回鄉在宜蘭科學園區設廠。

「花轟小姐甜寓所」則是熱愛烘焙的三姐妹組成，她們擁有豐富的法式甜點烘培經驗，和元健大和公司結合後，建立「花轟小姐甜寓所X聽見咖啡」的在地餐飲品牌，進駐宜蘭美術館。

今天的開幕典禮，包括宜蘭縣副縣長林建榮、市長江聰淵等多人到場祝賀，吳志賢就讀的國立宜蘭大學EMBA家族也都到場慶開幕。

這座舊銀行美麗變身為美術館裡的美食餐廳，令人耳目一新，就坐落在宜蘭美術館九芎通的湛藍色木造日式建築裡，餐飲風格主打法式烘焙甜點、義式咖啡搭配上西式輕食，宜蘭經典食材入菜，也有蘭陽風格的異國小點，搭配手作新式甜品，少鹽、少油及少糖的新健康飲食。

「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」讓宜蘭舊城區多了一個出遊選擇。