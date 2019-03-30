親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

民進黨大敗原因 賴清德：中小企業未獲政府實質幫助

4月嫁李晨？范冰冰2大關鍵爆已懷孕

宜蘭美術館「聽見」咖啡 店名幕後滿滿洋蔥

2019-03-30 15:31聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭美術館是全台首例，由舊的台灣銀行變身而成，並保留「小藍屋」特色，開辦附設餐廳，由元健大和公司與花轟小姐甜寓所結合的團隊，共同創辦「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」，新美食團隊進駐，今天開幕試營運，有法式風格點心，義式咖啡，搭配西式輕食。

特別的是，咖啡叫「聽見」，背後有洋蔥，原來，經營團隊的家族成員中，有先天性聽損兒，深感社會普遍對於身障族群的不友善及誤解，希望透過「聽見咖啡」，讓更多社會大眾更能「看到」、「察覺」到聽障者們的需求及不便，進而重視身障族群的權益及照顧問題。

同時，進駐美術館經營同時也拋磚引玉，每年回饋100部聽力輔具，希望藉此讓更多的民眾可以主動加入社福改善的行列，未來也將與美術館導覽服務及推廣結合，推出專屬聽障族群的關懷活動。

經營團隊之一的元健大和直販公司，由執行長吳志賢創辦，他在宜蘭舊城長大，因為家族中有人聽力受損，開啟他研發聽力輔具之路，該公司生產的雲端助聽器已行銷日韓各國，並回鄉在宜蘭科學園區設廠。

「花轟小姐甜寓所」則是熱愛烘焙的三姐妹組成，她們擁有豐富的法式甜點烘培經驗，和元健大和公司結合後，建立「花轟小姐甜寓所X聽見咖啡」的在地餐飲品牌，進駐宜蘭美術館。

今天的開幕典禮，包括宜蘭縣副縣長林建榮、市長江聰淵等多人到場祝賀，吳志賢就讀的國立宜蘭大學EMBA家族也都到場慶開幕。

這座舊銀行美麗變身為美術館裡的美食餐廳，令人耳目一新，就坐落在宜蘭美術館九芎通的湛藍色木造日式建築裡，餐飲風格主打法式烘焙甜點、義式咖啡搭配上西式輕食，宜蘭經典食材入菜，也有蘭陽風格的異國小點，搭配手作新式甜品，少鹽、少油及少糖的新健康飲食。

「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」讓宜蘭舊城區多了一個出遊選擇。

相關訊息可上FB粉絲專頁https://www.facebook.com/Miss.F.Dessert/。

經營團隊之一的元健大和直販公司，由執行長吳志賢創辦，他在宜蘭舊城長大，因為家族有...
經營團隊之一的元健大和直販公司，由執行長吳志賢創辦，他在宜蘭舊城長大，因為家族有聽力受損，而開啟他研發聽力輔具之路，該公司生產的雲端助聽器已行銷日韓各國，並回鄉在宜蘭科學園區設廠。圖／「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」提供
分享
今天的開幕典禮，包括宜蘭縣副縣長林建榮、市長江聰淵等多人到場祝賀，吳志賢就讀的國...
今天的開幕典禮，包括宜蘭縣副縣長林建榮、市長江聰淵等多人到場祝賀，吳志賢就讀的國立宜蘭大學EMBA家族也都到場慶開幕，林建榮等人簽名見證。圖／宜蘭縣文化局提供
分享
「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」裡有鞦韆可盪。圖／宜蘭縣文化局提供
「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」裡有鞦韆可盪。圖／宜蘭縣文化局提供
分享
「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」裡有形象拍照區。圖／宜蘭縣文化局提供
「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」裡有形象拍照區。圖／宜蘭縣文化局提供
分享
今天的開幕典禮，包括宜蘭縣副縣長林建榮、市長江聰淵等多人到場祝賀，吳志賢就讀的國...
今天的開幕典禮，包括宜蘭縣副縣長林建榮、市長江聰淵等多人到場祝賀，吳志賢就讀的國立宜蘭大學EMBA家族也都到場慶開幕。圖／宜蘭縣文化局提供
分享
宜蘭美術館是全台首例，由舊的台灣銀行變身而成，並保留「小藍屋」特色，開辦附設餐廳...
宜蘭美術館是全台首例，由舊的台灣銀行變身而成，並保留「小藍屋」特色，開辦附設餐廳，由元健大和公司與花轟小姐甜寓所結合的團隊，共同創辦「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」，新美食團隊進駐，今天開幕試營運，有法式風格點心，義式咖啡，搭配西式輕食。圖／「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」提供
分享
「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」，新美食團隊進駐，今天開幕試營運，有美食及親子友...
「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」，新美食團隊進駐，今天開幕試營運，有美食及親子友友善空間。圖／「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」提供
分享

咖啡美術館甜點

相關新聞

影╱宜蘭驚見200公斤死魚 環保局：缺氧暴斃

2019-03-30 14:59

北天宮祈安法會 女道士開路登108階劍梯民眾驚呼

2019-03-30 16:10

宜蘭獨有 連30到39歲青壯族都有免費健檢

2019-03-30 14:12

卑南鄉原住民傳統射箭賽 身經百戰的獵人們也來參賽

2019-03-30 13:17

影╱宜蘭綠博開幕 首日免費還送1千份生日米

2019-03-30 10:58

基北1550嚴重脫班通勤族罵翻 4業者將支援改善

2019-03-30 09:58

秘境解封後和平島公園塞爆 將增闢大停車場便利遊客

2019-03-30 09:43

花蓮民宿搶客 傳合法掩護非法

2019-03-30 00:14

「養蚊子」10年 花蓮公教會館地方促活化

2019-03-30 00:14

美人魚來了！「探索夢號」首航基隆

2019-03-30 00:11

被疑為小英串連開全代會 黃建財駁：為黨非為特定人選

2019-03-29 23:54

基隆春祭 新納骨塔明年動工

2019-03-29 23:18

台東車站無礙 障友體驗叫好

2019-03-29 23:13

基隆新西街暴雨崩塌復建下月完工 林右昌：未來安全沒問題

2019-03-29 17:32

花蓮民宿傳合法掩護非法低價搶客 縣府將加強稽查

2019-03-29 15:51

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

基隆納骨塔位不足 林右昌：明年3億建新塔並啟用樹葬區

2019-03-29 11:03

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

新門牌挨罵！新北改回藍綠色 換發時程全面延遲

2019-03-30 11:49

墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08

開會翹腳被韓國瑜痛罵 他無預警遭調職

2019-03-29 20:05

環保局副局長市政會議抖腳被轉調 韓國瑜：適才適所

2019-03-29 21:01

信徒託夢連擲筊12次聖杯 平鎮土地公迎娶土地婆

2019-03-29 18:41

2019高雄宋江陣選手之夜 神祕嘉賓竟是韓冰

2019-03-30 00:02

挨批新門牌辨識度低 設計師：實際成品其實極高

2019-03-30 12:29

準公務員分發 先問「是否加班？」資深公務員感嘆

2019-03-29 23:30

不喜歡新門牌想自行「加工」 民政局：盼不要任意更動

2019-03-29 19:17

高市68處積淹水點 請李鴻源開藥方

2019-03-29 17:29

管制35年 墾丁溪仔口海岸、九棚鼻頭草原秘境開放

2019-03-29 23:42

海漂垃圾清不完 海大助陳信助成立海廢基地

2019-03-29 20:28

生人迴避！彰化今明3場「送肉粽」 民眾心慌慌

2019-03-30 15:27

新北新門牌引爭議 時代力量連署：立即停換作業

2019-03-29 19:43

她辭工作照顧50歲失智母 貼心未婚夫幫忙顧老母

2019-03-29 20:31

秘境解封後和平島公園塞爆 將增闢大停車場便利遊客

2019-03-30 09:43

基北1550嚴重脫班通勤族罵翻 4業者將支援改善

2019-03-30 09:58

美佛州姊妹市下榻墾丁 見陽光沙灘直說「姊妹像極了」

2019-03-29 16:18

等不及到醫院 孕婦救護車上順利產女

2019-03-30 13:35

花蓮縣府人事處長交接 王偉曦哽咽感性道別

2019-03-29 17:06

台南葫蘆埤自然公園2樓高溜滑梯爆紅 再推桌遊闖關

2019-03-30 08:28

議員爆機捷狀況多 駕駛害怕選擇離職 桃捷駁斥

2019-03-29 23:22

新北玩具行動車開進金山金包里社區

2019-03-29 21:30

新莊宏匯廣場明年3月營運 侯友宜：新北經濟大大起飛

2019-03-29 18:07

避免A柱盲區撞行人 桃市替公車裝大尺寸照地鏡、廣角鏡

2019-03-29 20:33

台灣布袋戲史30年偶衣大師聯展 新一代偶衣師訂單滿滿

2019-03-30 08:59

老農變講師 員農學生走出教室向田裡老農請益

2019-03-30 08:20

全台僅見 苗栗往北港「鐵馬進香」5月推出

2019-03-29 21:14

學者觀點／準公務員受年改影響 使命感低了

2019-03-29 23:26

南鐵拆遷期限到 還有54戶沒搬

2019-03-29 23:11

中華電信電研院宿舍動工 推動國家數位建設

2019-03-29 16:21

幫高雄治水 李鴻源：明年可能改善

2019-03-29 23:33

減輕家長負擔 竹縣將設置10多處公共托育家園

2019-03-30 12:06

台南市觀光局缺1臨時工 今天57人來搶

2019-03-30 12:49

公益郵輪啟航 北市百名學生任觀光代言人免費出國

2019-03-29 21:40

被疑為小英串連開全代會 黃建財駁：為黨非為特定人選

2019-03-29 23:54

林佳龍帶隊參觀花博 盧秀燕：歡迎前市長回來

2019-03-30 11:01

新北紅線夜間停車 新莊部分路段4月起首波開放

2019-03-29 23:35

容積變更 新竹兒醫朝「醫學中心等級」服務增至400床

2019-03-29 18:40

扭轉婚紗老店 她26歲接班創千萬奇蹟

2019-03-30 09:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top