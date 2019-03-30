宜蘭獨有 連30到39歲青壯族都有免費健檢

2019-03-30 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣30至39歲人口佔總人口比率14.25％，約6萬多人，衛生局發現，青年族群已有肥胖、代謝症候群等慢性病傾向，但這年齡族群是家庭的重心，每日在工作崗位忙碌、為家庭操勞，費心照顧長輩的生活起居和健康，以及關注孩子的教養與發展。

為此，宜蘭縣政府推出「健康好young整合性篩檢」，今天在宜蘭運動公園體育館舉辦，有1209位青壯年參加健檢，4月27日上午7點到11點還有第二場，在羅東鎮農會第3館舉行，可報名參加，免費受檢。

宜蘭縣衛生局指出，依衛生福利部目前統計資料顯示，30歲到39歲族群的前5大死因中，惡性腫瘤占第1位，占總死亡人數21.59%，事故傷害占第2位，占總死亡人數15.89%，心臟疾病(高血壓性疾病除外)占第3位，占總死亡人數8.88%，慢性肝病及肝硬化占第4位，占總死亡人數6.63%，腦血管疾病占第5位，占總死亡人數3.55%。

另外，衛生局分析指出，30歲到39歲的前5大癌症發生率，肝與肝內膽管癌占第1位、結腸、直腸及肛門癌占第2位、女性乳房癌占第3位、口腔癌占第4位、氣管、支氣管和肺癌占第5位，顯示慢性病及癌症防治等介入服務的重要性。

衛生局表示，這項免費健檢，從103年到107年度，已提供1萬4108位30至39歲宜蘭縣民整合性篩檢，受檢民眾中，身體質量指數(BMI)異常者占45.2%，腰圍異常者占25.39%，總膽固醇異常者占29.36%，三酸甘油脂異常者占18.77%，血糖異常者占12.49%，顯示青年族群已有肥胖、代謝症候群等慢性病傾向。

衛生局表示，經衛生所追蹤與關懷，有99.98％民眾已接受衛教、運動、飲食指導或接受治療。

衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣籍106、107年未接受這項計畫篩檢、30歲至39歲(69到78年次)的民眾，都可以向戶籍所在地衛生所電話報名，篩檢預約電話分別是：