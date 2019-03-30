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影╱宜蘭綠博開幕 首日免費還送1千份生日米

2019-03-30 10:58聯合報 記者羅建旺╱即時報導

2019宜蘭綠色博覽會今天在冬山河生態綠舟開幕，今年綠博20周年，開幕日全日免費入園外，宜蘭縣政府準備了1000份綠博20歲生日禮的「綠博米」，贈送給1000位優先入園的遊客。

開幕式熱鬧由全新劇碼「山海大祭」中的神祇，以印尼傳統甘美朗及特有的面具舞蹈，在入口迎賓，日本太鼓祭典打擊樂，營造出熱鬧、歡慶的氛圍，讓遊客嗨翻天，縣長林姿妙與來賓一起隨著面具神祇進場，為綠博20創造磅礡氣勢。

宜蘭在地的蘭陽舞蹈團與印尼滴迪克藝術團、日本和太鼓大元組、行樂愛樂室內樂團、五十蘭合唱團與聲納合唱團共同演出綠博20 序曲，揭開序幕。

林姿妙並與來賓一起為台灣，為綠博加油集氣，在綠博標誌氣球充滿氣，同時啟動爆破，讓活動達到最高潮，在舞台頂上爆破的色彩繽紛炫麗的紙花和700顆氣球繽紛飛落，歡呼中，啟動綠博20周年「綠遊新世紀」開幕。

縣政府指出，2019綠博主題為「綠．遊」，「綠」是一種態度，「遊」是一趟探索生命奇妙的旅程，所以今年主辦單位在冬山火車站入口處打造「綠遊奇境」的綠籬迷宮及生態綠舟入口處「綠遊奇遇」兩處大型裝置藝術前後呼應，讓遊客彷彿走進童話故事中，成為遊客駐足合影及打卡的熱點，小朋友們更是欣喜萬分。

園區分為「農業實驗學校區」與「生態綠舟區」兩大區塊，規畫出10個具有不同特色的展館，有提供宜蘭各大景點的詳細攻略與隱藏版美食的「農遊驛站」、嚴選最具有在地人情味的有機好物與農漁產品的「好食光雜貨店」、邀請農作達人在「農業實驗學校」傳授田間實作體驗、推廣海洋永續發展的理念的「海洋小學」以及在「稻此一游」的綠油油的稻田悠游著一尾色彩繽粉的熱帶魚。

園區內數百場的表演場次是今年的一大亮點，除本土之當代絲竹樂團、偶戲團及原住民歌手外，為增加節目豐富度，特邀請印尼滴迪克藝術團，結合印尼的傳統舞蹈等超過200位國際藝術家，演出「山海大祭」與「千年誓約」兩大劇碼，象徵綠博20再創高峰。

縣長林姿妙並以英語、日語、原住民泰雅語等多語問候，歡迎各界到綠博，她表示，鼓勵民眾響應綠色生活，今年推出各種「綠遊」優惠方案，「票票亮亮遊綠博」優惠方案，民眾搭乘大眾運輸工具由外縣市至綠博，憑票根即可免費入園（遊客入園時，須出具到綠博前一天或當天，從縣外至宜蘭縣境的票根）。

針對農漁會推出優惠方案，各縣市農漁會組團參訪享半價優惠，觀光產業遊綠博優惠方案，住宿贈送綠博門票+遊船船票，坐船進綠博及憑綠博票根住宿，享折扣優惠。

2019宜蘭綠色博覽會今天在冬山河生態綠舟開幕，今年綠博20周年，開幕日全日免費...
2019宜蘭綠色博覽會今天在冬山河生態綠舟開幕，今年綠博20周年，開幕日全日免費入園。圖／宜蘭縣政府堤供
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今天開幕式熱鬧，由全新劇碼「山海大祭」中的神祇，以印尼傳統甘美朗及特有的面具舞蹈...
今天開幕式熱鬧，由全新劇碼「山海大祭」中的神祇，以印尼傳統甘美朗及特有的面具舞蹈，在入口迎賓，日本太鼓祭典打擊樂，營造出熱鬧、歡慶的氛圍，讓遊客嗨翻天，縣長林姿妙與來賓一起隨著面具神祇進場，為綠博20創造磅礡氣勢。記者羅建旺／攝影
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2019宜蘭綠色博覽會今天在冬山河生態綠舟開幕，今年綠博20周年，開幕日全日免費...
2019宜蘭綠色博覽會今天在冬山河生態綠舟開幕，今年綠博20周年，開幕日全日免費入園，宜蘭縣政府準備了1000份綠博20歲生日禮的「綠博米」，贈送給1000位優先入園的遊客。。圖／宜蘭縣政府堤供
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今天開幕式熱鬧，由全新劇碼「山海大祭」中的神祇，以印尼傳統甘美朗及特有的面具舞蹈...
今天開幕式熱鬧，由全新劇碼「山海大祭」中的神祇，以印尼傳統甘美朗及特有的面具舞蹈，在入口迎賓，日本太鼓祭典打擊樂，營造出熱鬧、歡慶的氛圍，讓遊客嗨翻天，縣長林姿妙與來賓一起隨著面具神祇進場，為綠博20創造磅礡氣勢。記者羅建旺／攝影
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2019宜蘭綠色博覽會今天在冬山河生態綠舟開幕，今年綠博20周年，開幕日全日免費入園。圖／宜蘭縣政府堤供
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2019宜蘭綠色博覽會今天在冬山河生態綠舟開幕，今年綠博20周年，開幕日全日免費入園。圖／宜蘭縣政府堤供
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2019宜蘭綠色博覽會今天在冬山河生態綠舟開幕，今年綠博20周年，開幕日全日免費入園。圖／宜蘭縣政府堤供
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