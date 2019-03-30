基北1550嚴重脫班通勤族罵翻 4業者將支援改善

2019-03-30 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆至台北行天宮的1550國道客運脫班嚴重、未能維持運能，引發基北通勤族民怨，今年2月重新評選由泰樂客運經營，目前籌備期間民眾仍抱怨不斷，公路總局幾乎每天都對現在代駛的福和客運開罰，仍無法有效改善。立委蔡適應已要求公總協調中興巴士、光華巴士、大都會客運、基隆客運4家業者，4月1日起支援1550，期能恢復原有運能，別再脫班，直到新經營團隊泰樂客運接手營運。

蔡適應說，前天他指派國會辦公室主任與公路總局在台北行天宮站在下班尖峰時間現勘實測，發現因客運拖班，久候的乘客無法上車只能改搭非合法運具，情況相當嚴重。昨天上午7點在港西街的起發站再實測，又發現至少也要等上半小時才有一班車，發車時間也無法預估，現場通勤族怨聲載道。

蔡適應指出，1550國道客運拖班、未能維持原有運能的狀況，在今年2月經營權易手後，每況欲下，辦公室每天都收到來自旅客的客訴，公路總局幾乎每天都對現在代駛的福和客運開罰，卻未能有效改善，在他要求下，公總協調中興巴士、光華巴士、大都會客運、基隆客運四家業者支援1550，將在4/1日上路，讓1550恢復原有運能。

蔡適應表示，兩次現勘後，他要求公路總局不能再以拖待變，在新業者籌設的這段期間，公總應該解決1550運能無法滿足旅客與服務品質不佳的問題，昨天公路總局開會決定，請其他國道客運業者支援1550，將電子票證付費系統調校後，4月1日支援讓1550就能恢復原有的運能。

蔡適應表示，「1550事件」導因是交接期間，舊業者無心經營，新業者又不及接手，他要求公總，現行規定的籌設期長達半年，客運與人民生活息息相關，公路總局應該先規畫好「備援」，未來若發生新舊業者交接期連最基本的運能都無法維持的情況，就可讓備援即時上線代跑。

蔡適應建議公總檢討現在國道客運路線，台北捷運系統都已建成，有些不合時宜的過長路線應該要檢討，把資源移到新興的地區、開闢新路線滿足民眾需求，新路線籌設與審議期也應該縮短，會少開一點，車多開一點才是民眾所期待的。