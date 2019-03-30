秘境解封後和平島公園塞爆 將增闢大停車場便利遊客

2019-03-30 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



和平島公園擁有北海岸獨特海蝕地景，園內有十大守護岩，各具特色。圖／報系資料照，記者許正宏／攝影 分享 facebook

曾被美國中文網票選為全球21個最美日出觀測點之一的基隆和平島公園，自從去年8月重新整修開幕後，每到假日人潮擠爆，遊客抱怨停車困難，北觀處、市政府積極尋找停車空間，已找到和一路一處地方闢設收費停車場，4月初動工，9月可完成。 屆時可提供小客車198席、機車93席停車空間，可望紓解停車不足的壓力，讓遊客更方便。

和平島公園擁有北海岸獨特海蝕地景，園內有十大守護岩，各具特色，還曾被美國中文網票選為全球21個最美日出觀測點之一的和平島公園，去年8月園內設施大幅整裝改造重新開幕後，秘境阿拉寶灣遊也封閉多年後開放。

每逢假日遊客絡繹不絕，3間特色餐廳也很受歡迎，民眾除了可欣賞阿拉寶灣和自然秘境之美外，也有各種當地特產、海鮮美食，其中「雷達站咖啡」樓頂，是看海景秘境，可眺望270度海景，盡收眼底。尤其春節時人潮擠得滿滿滿，但停車空間不足，遊客反映希望增加停車空間，否則外地遊客很不方便。

和平島公園擁有北海岸獨特海蝕地景，園內有十大守護岩，各具特色，也有多家特色餐廳。圖／和平島公園提供 分享 facebook

北觀處副處長金玉珍說，基隆市中正區也獲選為觀光局2019小鎮漫遊年台灣經典小鎮，位和平島周邊的正濱漁港、懷舊碼頭、原民會館、和平島公園與阿拉寶灣等近期熱門觀光景點，將串接成為小鎮漫遊動線，強化集客效應。

和平島周邊因道路狹窄，欠缺腹地與停車空間，且聯外交通受限，僅依賴和平橋及社寮橋進出，假日與旺季期間已無法消化大客車與小客車停車車輛，常造成周邊交通壅塞情形，北觀處與基隆市政府及財政部國有財產署於和一路共同合作開發收費停車場，新增小客車198席、機車93席停車空間，以及無障礙、親子停車位，解決和平島周邊停車空間不足問題，並增設公廁及周邊綠美化項目，提升和平島周邊遊客服務設施及遊憩品質。

停車場工程計畫經中央與地方多次召開說明會、用地研商、工程設計檢討及行政程序申請，已在3月底完成工程發包，北觀處前日並邀集基隆市政府、相關管線事業單位等召開施工前說明會，向地方鄰里及民眾說明，決定4月8日開工，9月5日完工。