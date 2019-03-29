被疑為小英串連開全代會 黃建財駁：為黨非為特定人選

2019-03-29 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



總統蔡英文、前行政院長賴清德爭取民進黨提名參選總統，傳出宜蘭縣黨部主委黃建財提議串連5位以上黨部主委提案，召開臨時全國黨代表大會，透過全國黨代表決定初選機制，此一說法被質疑是為蔡英文量身訂做初選機制。

對此，黃建財今晚否認說，根本不是這麼一回事。

黃建財說，蔡英文、賴清德爭取提名參選總統，對黨的衝擊非常大，他本周三（27日）去中央黨部拜會主席卓榮泰，認為大家應該集思廣益來因應，這問題全黨都關心，可以召開臨時全國黨代表大會來討論，是為人選問題、也為黨主席解套，用意根本不是為了特定人選。

黃建財說，至於召開臨時全國黨代表大會的方式，依黨章規定，可以是中執會提案通過或是5位以上地方黨部主委提案，而他的主委職務已經請假，怎麼串連？自己也沒有為了特定的人選去做特定的事。

黃建財表示，他認為蔡英文、賴清德總統之爭，不是單純是初選的法律程序問題，而是政治問題，如果能協調成功最好，如果不成功，要演變到民調或公開辯論，那對黨來說，情何以堪？他提議是希望能透過全黨力量和諧解決。

至於卓榮泰的反應如何？黃建財說，卓主席不置可否，因為已經有中央黨部都已經有初選機制了。