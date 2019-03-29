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基隆新西街暴雨崩塌復建下月完工 林右昌：未來安全沒問題

2019-03-29 17:32聯合報 記者游明煌╱即時報導

新西街207巷去年因暴雨發生崩塌，基隆市長林右昌今天前往視察新西街207巷58號旁坡地崩塌復建工程，工務處表示將在4月中旬完工，未來提升周邊住戶安全保障標準。林右昌說，新西街從寬設計容受程度高很多，未來安全應沒問題。

市府工務處指出，復健工程除設置五處集水井、排水明溝和修復既有排水溝及周邊地坪修復。原有涵管經改建後，擴大一倍容量，達25年防洪頻率的通洪能力，並設置5公尺深的滯洪池減緩流量，降低下游水系洪水量，保護民宅安全，並留設清掃孔有利後續清淤及下水道巡檢。

林右昌說，新西街207巷去年因逕流量大，形成淹水瀑布情況，經過幾個月來整修，相關主體工程已完工，預計四月中旬周邊與附屬設施工程可完成。這對即將到來的汛期及暑假期間颱風來臨，提升周邊住戶安全保障標準，日後都可安心。

林右昌表示，防洪標準現在提升到25年的防洪頻率，換算每小時容受暴雨量約144毫米，與之前大武崙淹水當時強降雨時雨量約91毫米，新西街從寬設計容受程度高很多，未來安全應沒問題。

林右昌感謝周邊居民在施工過程中支持，他說，這項工程經費高達1600多萬元，展現市府保護市民生命財產的決心。新西里長陳漢昭也表示，最近降雨，里民到現場看到順利排洩，感謝市府第一時間救災及災復工程順利完成。

新西街207巷去年因暴雨發生崩塌，基隆市長林右昌今天前往視察新西街207巷58號...
新西街207巷去年因暴雨發生崩塌，基隆市長林右昌今天前往視察新西街207巷58號旁坡地崩塌復建工程，將在4月中旬完工。圖／基隆市政府提供
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新西街207巷去年因暴雨發生崩塌，基隆市長林右昌今天前往視察新西街207巷58號...
新西街207巷去年因暴雨發生崩塌，基隆市長林右昌今天前往視察新西街207巷58號旁坡地崩塌復建工程，將在4月中旬完工。圖／基隆市政府提供
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新西街207巷去年因暴雨發生崩塌，基隆市長林右昌今天前往視察新西街207巷58號...
新西街207巷去年因暴雨發生崩塌，基隆市長林右昌今天前往視察新西街207巷58號旁坡地崩塌復建工程，將在4月中旬完工。圖／基隆市政府提供
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林右昌修復雨量

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