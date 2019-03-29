探索夢號郵輪頂級皇宮套房有管家 表演聲光效果震撼

2019-03-29 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



雲頂郵輪集團旗下星夢郵輪「探索夢號」，花16億元翻新改裝原處女星號，完成後今天下水首航抵達基隆港舉行首航儀式，將以基隆為母港展開各種行程。交通部觀光局主秘林坤源說，郵輪的市場非常大，現在台灣是亞洲第二名，行政院已成立郵輪推動小組，並與亞洲各國組成郵輪聯盟，共同努力把餅做大，全力發展郵輪產業。

首航儀式下午在探索夢號舉行，交通部觀光局主秘林坤源致詞表示，探索夢號首航基隆各航次都客滿是好兆頭，郵輪的市場非常大，現在台灣是亞洲第二名，基隆、高雄港也都朝母港發展，台灣已與亞洲各國組成郵輪聯盟，共同努力把餅做大，行政院已成立郵輪推動小組，日前也開過討論會全力發展郵輪產業。

雲頂郵輪集團總裁朱福明說，探索夢號設置40間「The Palace皇宮」套房及其專屬歐式管家服務，為高端旅客量身打造尊享禮遇。由通曉中英文以及其他亞洲語言的船員提供服務，加上由專業廚師團隊精心炮製中西美食，搭配專為亞洲旅客量身訂製的豐富娛樂新節目，聲光效果十足。

他說，雲頂郵輪集團旗下擁有麗星郵輪、星夢郵輪及水晶郵輪三個各具特色的郵輪品牌，為旅客提供現代化以至頂級奢華的郵輪假期，並將創新的郵輪體驗延伸至空中。

基隆市長林右昌表示，郵輪是成長非常快速的產業，基隆做為郵輪母港，旅遊人次占90%，已是不折不扣的母港，和中央產業政策結合，目前東三東四碼頭正進行郵輪旅客服務中心改建，服務人次可再提高一倍以上，未來旅運通關的能量倍增。

林右昌表示，郵輪產業服務不只台灣人，外國人搭機來台，再到基隆搭郵輪旅遊的方式也越來越多，已發生「群聚」效應，非常感謝探索夢號以基隆為母港發展。

立委蔡適應指出，基隆的郵輪發展帶動台灣郵輪產業鏈，讓更多的企業留在基隆發展，感謝中央協助推動基隆為郵輪母港，希望更多的船來基隆當母港。副議長林沛祥說，郵輪為基隆帶來很大的產值，希望能吸引更多的人潮，讓基隆的觀光蓬勃發展，並落地生根。

基隆港務公司總經理劉詩宗說，為了因應郵輪快速發展，目前整建東西岸碼頭通關等改善，讓旅客更方便，而貨櫃部分也有完善的規畫，加強自動化提升效能，客貨並重的觀念來推動基隆港的發展。

探索夢號排水量7萬5338噸、載客量可達1870人，於3月29日、3月31日、4月3日基隆首航航程中帶領遊客造訪沖繩、石垣島、鹿兒島等日本熱門景點。後續「探索夢號」更將進駐上海、天津母港，並預計在10月移師紐西蘭、澳洲，成為品牌邁出亞洲、橫跨大洋洲的生力軍。

在餐飲方面，引入由澳洲三帽名廚馬克貝斯特主理的「海鮮燒烤餐廳」，推出符合亞洲旅客口味的「義大利披薩餐廳」及創意甜品「抹茶坊」，並與台北五星級萬豪酒店聯名，由頂級日式鐵板燒餐廳Mark’s Teppanyaki主廚林勤凱擔任客座主廚的限定套餐。除A5頂級和牛、鮮嫩羊小排等主餐選項外，亦結合蜜餞、仙草等台灣本土特色食材入菜。