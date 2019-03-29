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登記選宜蘭立委 黃建財：我能為總統大選加分

2019-03-29 16:01聯合報 記者羅建旺╱即時報導

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財醫師，今天下午登記黨內初選，投入立委選舉。

民進黨在本屆宜蘭縣長選舉中敗選，失去政權，明年初的立委保衛戰，格外慎重，立委黨內初選今天是登記最後一天，前副縣長黃適超外，黃建財今天由眾多支持者相挺下，到民進黨宜蘭縣黨部完成登記。

另外，現任立委陳歐珀也預計在稍後、下午4點20登記，參選連任。

黃建財表示，宜蘭縣長一戰民進黨輸了，2020年立委選戰，絕對不能再輸，他有信心，能代表民進黨打一贏立委選戰並為總統大選加分。

黃建財表示，入黨26年，是民進黨忠貞的黨員，原本擔任民進黨宜蘭縣黨部主委，受基層選民請託，請假主委一職，參選立委。

黃建財擁有台大法律系與醫學背景，他主張政見有「還財於民：電信299元吃到飽」、「發放老人年金加碼每人5000元」以及「北宜公路改善計畫」等目標，對於經濟、老人照護與交通改善，讓人民有更好的生活環境與條件。

黃建財指出，他在沒有任何財團利益與政治包袱的前提下，更能代表民進黨角逐2020年立委選戰，2020年立委選戰與總統大選是相輔相成，宜蘭的民眾更應該要選一個能和總統大選相互提升的候選人，才能為宜蘭守住最後一席立委職位。

他強調，民進黨已經在縣長選戰中落敗，唯一的立委一席更應該要由他為民進黨守住。並說：「選我！讓專業的來。」

黃建財今天登記是由他的母親、醫師公會理事長王維昌、肢障協會理事長林錫欽、自閉症者協會前理事長羅正明、普達關懷協會理事長何玉如等多人陪同，稍早在宜蘭市西門帝君廟拜拜後熱鬧遊街，向民眾宣告登記參選民進黨立委初選。

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財醫師，投入立委選舉，今天下午登記黨內初選。記者羅建旺／...
民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財醫師，投入立委選舉，今天下午登記黨內初選。記者羅建旺／攝影
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民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財醫師，投入立委選舉，今天下午登記黨內初選。記者羅建旺／...
民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財醫師，投入立委選舉，今天下午登記黨內初選。記者羅建旺／攝影
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民進黨總統大選

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