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花蓮民宿傳合法掩護非法低價搶客 縣府將加強稽查

2019-03-29 15:51聯合報 記者王燕華╱即時報導

交通部觀光局春遊補助即將上路，花蓮縣觀光處近日接獲旅館業者反映，指縣內有合法民宿聯手非法民宿，以低價、超賣搶接團客，造成市場亂象且旅客安全未獲保障。縣府觀光處表示對違法旅宿持續稽查，3年多來裁罰175件2300萬元，也將分層管理，並研擬將非法民宿及轉介旅行業者上報觀光局。

花蓮縣旅館商業同業公會日前遞交陳情函，理事長陳義豐指出，民宿大約5間房，若以2人一房計算，最多容納10人，但有合法民宿聯手非法民宿，由合法民宿承接，再轉包給非法業者，以每房7、800元低價，搶接百餘人的團客，明顯違規超賣房間數。

他指出，這類「合法掩護非法」的搶客行為，以吉安、壽豐一帶最嚴重，不但壓低價格造成市場亂象，且非法民宿未符合建築消防規定，旅客住宿安全也無法獲得保障，呼籲相關單位正視。

旅宿業界指出，這類低價搶客已是老問題，前兩次國旅暖冬遊補助，觀光局就發現有花蓮旅宿業超額申請補助，因此在多個公開場合都加強宣導；旅館業也是看到春遊補助在即，擔心市場遭不肖民宿業分食，才會在此時陳情。

縣府觀光處坦言，稽查人力僅3人相當吃緊，加上業者會以各種理由規避，要確實掌握超賣違規事證有一定難度，但縣府仍持續稽查非法旅宿，3年來共稽查175件違規案件，裁罰金額逾2300萬元。

未來考慮針對合法旅宿業分層管理，對於建築物量體較大、有擴大經營之虞者優先列管稽查，另擬計畫建立業者自主管理機制。至於非法旅宿的稽查，除了依規定查態查核外，也向中央申請專案稽查人力，對於有公共安全之虞的大型違法民宿及檢舉案優先排查，保障合法業者及住宿旅客的權益。

春遊補助在即，花蓮縣旅館業者呼籲正視合法民宿聯手非法民宿低價搶客情事，以保障旅客...
春遊補助在即，花蓮縣旅館業者呼籲正視合法民宿聯手非法民宿低價搶客情事，以保障旅客權益，維護花蓮觀光品質。圖／資料照片
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