影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



海軍敦睦遠航訓練支隊今天造訪蘇澳港，這是支隊從本月15日起的環島航訓，已分別造訪過高雄、安平、馬公、台中、基隆等港口並開放參觀，今天抵達蘇澳港，開放兩天，後天終點站在花蓮港。

今天在蘇澳港開放首日，宜蘭縣長林姿妙、議長張建榮、蘇澳鎮長李明哲等出席，林姿妙送上加菜金，感謝官兵捍衛國土，登艦參觀 。

開放日，民眾登上磐石艦等艦參觀，也欣賞海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊、莒拳隊戰力演出，演出精彩，掌聲如雷。