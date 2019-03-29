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影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17聯合報 記者羅建旺╱即時報導

海軍敦睦遠航訓練支隊今天造訪蘇澳港，這是支隊從本月15日起的環島航訓，已分別造訪過高雄、安平、馬公、台中、基隆等港口並開放參觀，今天抵達蘇澳港，開放兩天，後天終點站在花蓮港。

今天在蘇澳港開放首日，宜蘭縣長林姿妙、議長張建榮、蘇澳鎮長李明哲等出席，林姿妙送上加菜金，感謝官兵捍衛國土，登艦參觀 。

開放日，民眾登上磐石艦等艦參觀，也欣賞海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊、莒拳隊戰力演出，演出精彩，掌聲如雷。

蘇澳港開放參觀時間為今天與明天，時間是上午9點至下午3點，明天下午2點還一場有鼓號樂隊等演出。

海軍敦睦遠航訓練支隊今天造訪蘇澳港，開放兩天，開放首日，宜蘭縣長林姿妙、議長張建...
海軍敦睦遠航訓練支隊今天造訪蘇澳港，開放兩天，開放首日，宜蘭縣長林姿妙、議長張建榮、蘇澳鎮長李明哲等出席，林姿妙送上加菜金，感謝官兵捍衛國土，登艦參觀 。記者羅建旺／攝影
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海軍敦睦遠航訓練支隊今天造訪蘇澳港，開放兩天，開放首日，海軍官校學生鼓號樂隊、陸...
海軍敦睦遠航訓練支隊今天造訪蘇澳港，開放兩天，開放首日，海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊、莒拳隊戰力演出，演出精彩 。記者羅建旺／攝影
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海軍敦睦遠航訓練支隊今天造訪蘇澳港，開放兩天，開放首日，海軍官校學生鼓號樂隊、陸...
海軍敦睦遠航訓練支隊今天造訪蘇澳港，開放兩天，開放首日，海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊、莒拳隊戰力演出，演出精彩 。記者羅建旺／攝影
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海軍敦睦遠航訓練支隊今天造訪蘇澳港，開放兩天，開放首日，宜蘭縣長林姿妙、議長張建...
海軍敦睦遠航訓練支隊今天造訪蘇澳港，開放兩天，開放首日，宜蘭縣長林姿妙、議長張建榮、蘇澳鎮長李明哲等出席，林姿妙送上加菜金，感謝官兵捍衛國土，登艦參觀 。記者羅建旺／攝影
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蘇澳林姿妙海軍

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