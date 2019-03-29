基隆納骨塔位不足 林右昌：明年3億建新塔並啟用樹葬區

2019-03-29 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市慎終追遠春祭大典今天在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌主祭，並宣布新納骨塔已展開選址及地質鑽探等評估作業，斥資3億多元，明年可望動工。圖／基隆市政府提供 分享 facebook 基隆市慎終追遠春祭大典今天在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌率領市府各處局首長參加，表達對先人最虔誠的敬意，由於市立納骨塔的塔位數已不敷使用，林右昌說，新納骨塔已展開選址及地質鑽探等評估作業，斥資3億多元，明年可望動工，另樹葬區也將啟用，希望提供給先人及祭祀民眾更好的環境。

春祭大典由林右昌擔任主祭，各處局主管陪祭，儀式依序上香、獻花、獻果、獻酒、行三鞠躬禮及朗讀祝禱文；在儀式結束後，林市長巡視周邊環境，向參與祭祀及等候接駁公車的市民朋友們致意，也向民政處、警察局等單位同仁致意，慰勉他們辛苦執勤辛勞。

林右昌呼籲要前往南榮公墓掃墓的市民朋友，盡量搭乘大眾運輸工具前往，另外由於市立納骨塔的塔位數已不敷使用，市府已啟動新納骨塔包括地質鑽探及選址作業，預計今年完成細部規劃設計，明年展開興建工程，預計斥資3億多元，在4年內完成，提供市民與家屬更好的祭祀先人空間。

市府表示，另外，樹葬區的規劃也即將完成，將在明年正式啟用，屆時包括墓區道路也會一併整理，進一步改善南榮公墓的環境。