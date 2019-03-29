基隆納骨塔位不足 林右昌：明年3億建新塔並啟用樹葬區
基隆市慎終追遠春祭大典今天在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌率領市府各處局首長參加，表達對先人最虔誠的敬意，由於市立納骨塔的塔位數已不敷使用，林右昌說，新納骨塔已展開選址及地質鑽探等評估作業，斥資3億多元，明年可望動工，另樹葬區也將啟用，希望提供給先人及祭祀民眾更好的環境。
春祭大典由林右昌擔任主祭，各處局主管陪祭，儀式依序上香、獻花、獻果、獻酒、行三鞠躬禮及朗讀祝禱文；在儀式結束後，林市長巡視周邊環境，向參與祭祀及等候接駁公車的市民朋友們致意，也向民政處、警察局等單位同仁致意，慰勉他們辛苦執勤辛勞。
林右昌呼籲要前往南榮公墓掃墓的市民朋友，盡量搭乘大眾運輸工具前往，另外由於市立納骨塔的塔位數已不敷使用，市府已啟動新納骨塔包括地質鑽探及選址作業，預計今年完成細部規劃設計，明年展開興建工程，預計斥資3億多元，在4年內完成，提供市民與家屬更好的祭祀先人空間。
市府表示，另外，樹葬區的規劃也即將完成，將在明年正式啟用，屆時包括墓區道路也會一併整理，進一步改善南榮公墓的環境。
市政府表示，今年南榮公墓清明節掃墓期間，自3月30日、31日及4月4日到4月7日共計6天，從上午6時到下午4時實施全面交通管制，不過公車處在6天期間都提供墓區內免費專車服務，分別行駛南榮公墓大門口至火葬場，以及南榮公墓大門口經納骨塔至新墓區入口共二路線，乘客坐滿即開，沿途隨招隨停，歡迎市民朋友多加利用。
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