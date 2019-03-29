親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

洞中拖出屍體...冬眠熊母子躺著中槍 冷血父子興奮撃血掌

隨扈捧雙腳高舉韓國瑜 王浩宇批:我們只是公僕沒那麼偉大

基隆納骨塔位不足 林右昌：明年3億建新塔並啟用樹葬區

2019-03-29 11:03聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市慎終追遠春祭大典今天在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌主祭，並宣布新納骨塔...
基隆市慎終追遠春祭大典今天在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌主祭，並宣布新納骨塔已展開選址及地質鑽探等評估作業，斥資3億多元，明年可望動工。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市慎終追遠春祭大典今天在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌率領市府各處局首長參加，表達對先人最虔誠的敬意，由於市立納骨塔的塔位數已不敷使用，林右昌說，新納骨塔已展開選址及地質鑽探等評估作業，斥資3億多元，明年可望動工，另樹葬區也將啟用，希望提供給先人及祭祀民眾更好的環境。

春祭大典由林右昌擔任主祭，各處局主管陪祭，儀式依序上香、獻花、獻果、獻酒、行三鞠躬禮及朗讀祝禱文；在儀式結束後，林市長巡視周邊環境，向參與祭祀及等候接駁公車的市民朋友們致意，也向民政處、警察局等單位同仁致意，慰勉他們辛苦執勤辛勞。

林右昌呼籲要前往南榮公墓掃墓的市民朋友，盡量搭乘大眾運輸工具前往，另外由於市立納骨塔的塔位數已不敷使用，市府已啟動新納骨塔包括地質鑽探及選址作業，預計今年完成細部規劃設計，明年展開興建工程，預計斥資3億多元，在4年內完成，提供市民與家屬更好的祭祀先人空間。

市府表示，另外，樹葬區的規劃也即將完成，將在明年正式啟用，屆時包括墓區道路也會一併整理，進一步改善南榮公墓的環境。

市政府表示，今年南榮公墓清明節掃墓期間，自3月30日、31日及4月4日到4月7日共計6天，從上午6時到下午4時實施全面交通管制，不過公車處在6天期間都提供墓區內免費專車服務，分別行駛南榮公墓大門口至火葬場，以及南榮公墓大門口經納骨塔至新墓區入口共二路線，乘客坐滿即開，沿途隨招隨停，歡迎市民朋友多加利用。

基隆市慎終追遠春祭大典今天在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌主祭，並宣布新納骨塔...
基隆市慎終追遠春祭大典今天在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌主祭，並宣布新納骨塔已展開選址及地質鑽探等評估作業，斥資3億多元，明年可望動工。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市慎終追遠春祭大典今天在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌主祭，並宣布新納骨塔...
基隆市慎終追遠春祭大典今天在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌主祭，並宣布新納骨塔已展開選址及地質鑽探等評估作業，斥資3億多元，明年可望動工。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市慎終追遠春祭大典今天在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌主祭，並宣布新納骨塔...
基隆市慎終追遠春祭大典今天在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌主祭，並宣布新納骨塔已展開選址及地質鑽探等評估作業，斥資3億多元，明年可望動工。圖／基隆市政府提供
分享

林右昌樹葬公車

相關新聞

「有夢、宜蘭挺你」／冬山永美青年 設計咱阿嬤ㄟ桌遊

2019-03-28 23:40

等了33年 台東達仁有公車了

2019-03-28 23:33

暖暖平交道遮斷器基座 基隆協調北移

2019-03-28 23:29

「未來大餐桌」省思／海廢大餐 「原來我們都在吃垃圾」

2019-03-28 23:08

「兩個太太、三個小山」 花蓮戲謔行銷觀光 議員批最壞示範

2019-03-28 23:04

「侯妙會」達4共識 合推遊艇藍色公路

2019-03-28 23:01

「原來我們都在吃垃圾」 未來大餐桌展覽帶人省思

2019-03-28 19:40

基隆童話藝術節有9巨偶 林右昌扮國王：來看11米大恐龍

2019-03-28 14:46

基隆暖暖平交道公車好危險 議員促先北移遮斷基座

2019-03-28 11:46

「丟丟噹森林」租金預算被刪 宜縣府追加續文創夢

2019-03-28 10:30

消失20多年的千年物種重現花蓮土地 農改場推稻種復育

2019-03-28 10:28

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

首條遊艇藍色公路露曙光 「侯妙會」達4共識

2019-03-28 20:32

花蓮觀光主打「兩個太太、三個小山」 議員：錯誤示範

2019-03-28 14:03

33年沒公車！台東南迴達仁鄉民終於等到了

2019-03-28 10:35
看更多

熱門文章

花蓮觀光主打「兩個太太、三個小山」 議員：錯誤示範

2019-03-28 14:03

菜鳥農夫種出滿園巨無霸蘿蔔 1公尺長大菜頭老農稱奇

2019-03-28 15:28

台南這個全球罕見的古蹟 地震後修復31日開放

2019-03-28 12:11

16億換不到真情？彰化燒錢催生 結果人口還是外移

2019-03-28 17:38

基隆童話藝術節有9巨偶 林右昌扮國王：來看11米大恐龍

2019-03-28 14:46

u故事／「我想上學去」 五歲拾荒童綺綺圓夢

2019-03-28 14:23

女力崛起！新竹縣府主管職以上 比例近五成是女性

2019-03-28 11:32

韓國瑜4月擬夜宿本國勞工宿舍 了解1例1休勞動條件

2019-03-28 22:42

偏鄉衛生所主任月薪比柯文哲高 新北衛生局：暫停主管職務

2019-03-28 15:43

大巨蛋模擬昨晚才提供 委員批審不下去

2019-03-28 11:48

尖石那羅部落金盞花盛開推系列活動 不僅能擦還能吃

2019-03-28 17:19

遭轟破壞文官體制 北市文化、觀傳局副局長互調急喊卡

2019-03-28 16:13

中市74號道增設3匝道一拖3市長 林佳龍：加速全力推動

2019-03-28 20:33

爆水管、路不平 潮州自來水工程惹民怨

2019-03-28 17:18

年輕媽媽的心聲 「請韓市長收下我的一封信」

2019-03-28 20:13

借道小三通 嘉縣鳳梨賣到深圳廈門

2019-03-29 00:40

賞花不用跑到陽明山 搭捷運就可感受春天氣息

2019-03-28 17:20

台南市精品咖啡評鑑揭曉 前三名代表參加農委會評鑑

2019-03-28 15:45

候車亭有障礙 桃園將全面檢討改善

2019-03-28 12:49

「原來我們都在吃垃圾」 未來大餐桌展覽帶人省思

2019-03-28 19:40

影／退役UH-1H通用直升機 國軍贈中山工商典藏

2019-03-28 22:11

基隆暖暖平交道公車好危險 議員促先北移遮斷基座

2019-03-28 11:46

首條遊艇藍色公路露曙光 「侯妙會」達4共識

2019-03-28 20:32

鳳梨拚外銷 嘉縣6公噸金鑽外銷廈門深圳

2019-03-28 19:41

開管制藥逾半年未轉診 三芝衛生所主任遭停職喊無奈

2019-03-28 16:23

雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27

民進黨戰中壢立委 「中壢周杰倫」彭俊豪考慮登記

2019-03-28 19:41

台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21

經3個市長…台74線增3匝道 林佳龍：全力推動

2019-03-29 00:07

鋼筋裸露、磚塊崩塌 東來大廈海砂屋限期停用

2019-03-28 20:13

把長輩當生產工具？ 民代爆日照中心要老人分裝中藥材

2019-03-28 19:31

121歲的氣象建築「原台南測候所」修復 3月底開放

2019-03-28 11:33

暴紅屏東四重溪溫泉公園 4月1日起封園3個月

2019-03-28 19:40

台南市5區無牙醫 口腔保健巡迴車今開進山上

2019-03-28 17:25

嘉縣地瓜前進大陸 魏應充翁章梁助農民

2019-03-28 13:42

鄰居燒金紙把他的家燒了 獨居爺感謝這些人幫修繕

2019-03-28 14:26

北市4-6月敬老卡搭捷運 享好康

2019-03-28 23:30

竹子湖海芋季29日登場 陽明山有交管

2019-03-28 16:22

新北市長侯友宜為新北美術館、特專三用地請中央協助

2019-03-28 14:00

中鋼煉焦爐操作許可到期仍運轉 環保局：補件未違法

2019-03-28 20:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top