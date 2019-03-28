「侯妙會」達4共識 合推遊艇藍色公路

2019-03-28 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭報導



新北市長侯友宜昨天拜會宜蘭縣長林姿妙，雙方針對觀光、交通、農業等交流，達成四大共識，將合推台灣首條遊艇藍色公路帶動「跳港觀光」，共同爭取三重、新莊到宜蘭的國道客運路線，建構優質農產行銷平台，並且一起打擊北宜公路的重機飆車超速問題。

侯友宜與林姿妙首度洽談縣市合作，侯表示，「北北基桃宜」是一個大台北生活圈，宜蘭縣和新北市在地理位置上緊緊相鄰，清朝時期北部到宜蘭就有「淡蘭古道」，現在很多宜蘭鄉親在新北市發展，國5每天都有超過上萬的車流，足見兩縣市互動非常密集。

新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙交流，林姿妙趁機促銷30日即將登場的綠博活動。 記者戴永華／攝影 分享 facebook

建有機蔬果通路平台

宜蘭優質農產品種類多，以往就有供應有機蔬菜給新北市學童營養午餐，林姿妙表示，有時遇到農產過剩，因新北市人口多，希望開創有機拍賣通路，建立雙縣市有機蔬果拍賣通路平台，協助銷售。侯友宜一口答應，並邀請宜蘭簽署加入「亞洲有機行銷智能中心」，擴大在其他外銷的管道。

推動海洋「跳港觀光」

至於觀光，新北市與宜蘭一樣，除沿海有許多漁港，還有遊艇港，適合發展遊艇觀光，整合兩縣市既有可供遊艇停泊的港口資源、簡化申請流程等吸引民間船運公司，未來將打造台灣首條遊艇藍色公路北宜航線，推動海洋「跳港觀光」，經由海路往返，也可登岸旅遊。

增闢三重、新莊直達宜蘭客運路線

交通路線上，候友宜表示，三重、新莊地區並沒有國道客運路線，目前有些客運路線繞經市區也很花時間，盼共同爭取增闢三重、新莊直達宜蘭的客運路線，擴大手機App服務項目，提高兩縣市居民搭乘大眾運輸往返的便利性。

「侯妙會」昨交流達成具體共識，決定往後新北市與宜蘭縣定期每3個月追蹤列管推動進度。