親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「侯妙會」達4共識 合推遊艇藍色公路

2019-03-28 23:01聯合報 記者戴永華／宜蘭報導

新北市長侯友宜昨天拜會宜蘭縣長林姿妙，雙方針對觀光、交通、農業等交流，達成四大共識，將合推台灣首條遊艇藍色公路帶動「跳港觀光」，共同爭取三重、新莊到宜蘭的國道客運路線，建構優質農產行銷平台，並且一起打擊北宜公路的重機飆車超速問題。

侯友宜與林姿妙首度洽談縣市合作，侯表示，「北北基桃宜」是一個大台北生活圈，宜蘭縣和新北市在地理位置上緊緊相鄰，清朝時期北部到宜蘭就有「淡蘭古道」，現在很多宜蘭鄉親在新北市發展，國5每天都有超過上萬的車流，足見兩縣市互動非常密集。

新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙交流，林姿妙趁機促銷30日即將登場的綠博活動。 記...
新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙交流，林姿妙趁機促銷30日即將登場的綠博活動。 記者戴永華／攝影
分享

建有機蔬果通路平台

宜蘭優質農產品種類多，以往就有供應有機蔬菜給新北市學童營養午餐，林姿妙表示，有時遇到農產過剩，因新北市人口多，希望開創有機拍賣通路，建立雙縣市有機蔬果拍賣通路平台，協助銷售。侯友宜一口答應，並邀請宜蘭簽署加入「亞洲有機行銷智能中心」，擴大在其他外銷的管道。

推動海洋「跳港觀光」

至於觀光，新北市與宜蘭一樣，除沿海有許多漁港，還有遊艇港，適合發展遊艇觀光，整合兩縣市既有可供遊艇停泊的港口資源、簡化申請流程等吸引民間船運公司，未來將打造台灣首條遊艇藍色公路北宜航線，推動海洋「跳港觀光」，經由海路往返，也可登岸旅遊。

增闢三重、新莊直達宜蘭客運路線

交通路線上，候友宜表示，三重、新莊地區並沒有國道客運路線，目前有些客運路線繞經市區也很花時間，盼共同爭取增闢三重、新莊直達宜蘭的客運路線，擴大手機App服務項目，提高兩縣市居民搭乘大眾運輸往返的便利性。

「侯妙會」昨交流達成具體共識，決定往後新北市與宜蘭縣定期每3個月追蹤列管推動進度。

遊艇國道客運侯友宜林姿妙

相關新聞

「有夢、宜蘭挺你」／冬山永美青年 設計咱阿嬤ㄟ桌遊

2019-03-28 23:40

等了33年 台東達仁有公車了

2019-03-28 23:33

暖暖平交道遮斷器基座 基隆協調北移

2019-03-28 23:29

「未來大餐桌」省思／海廢大餐 「原來我們都在吃垃圾」

2019-03-28 23:08

「兩個太太、三個小山」 花蓮戲謔行銷觀光 議員批最壞示範

2019-03-28 23:04

「原來我們都在吃垃圾」 未來大餐桌展覽帶人省思

2019-03-28 19:40

基隆童話藝術節有9巨偶 林右昌扮國王：來看11米大恐龍

2019-03-28 14:46

花蓮觀光主打「兩個太太、三個小山」 議員：錯誤示範

2019-03-28 14:03

基隆暖暖平交道公車好危險 議員促先北移遮斷基座

2019-03-28 11:46

33年沒公車！台東南迴達仁鄉民終於等到了

2019-03-28 10:35

「丟丟噹森林」租金預算被刪 宜縣府追加續文創夢

2019-03-28 10:30

消失20多年的千年物種重現花蓮土地 農改場推稻種復育

2019-03-28 10:28

基隆大武崙溪分洪道 3方案再評估

2019-03-28 00:06

不習慣付費 台東停車格空蕩蕩

2019-03-27 23:53

長濱「書粥」顧店換宿 饒慶鈴爭取當一日店長

2019-03-27 23:33

宜蘭橋改建開工 明年底完工

2019-03-27 22:53

宜蘭縣民 綠博「鄉鎮周」免費入園

2019-03-27 22:50

邁向智慧城市／花蓮市公所 下月起可手機掃碼繳費

2019-03-27 22:48

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

首條遊艇藍色公路露曙光 「侯妙會」達4共識

2019-03-28 20:32
看更多

熱門文章

大巨蛋今闖都審 林洲民：柯被蒙蔽、台北人看清楚審查結果

2019-03-28 09:44

影╱磁磚拼成兩津勘吉超吸睛 司機家人：怕變景點

2019-03-28 09:34

花蓮觀光主打「兩個太太、三個小山」 議員：錯誤示範

2019-03-28 14:03

菜鳥農夫種出滿園巨無霸蘿蔔 1公尺長大菜頭老農稱奇

2019-03-28 15:28

台南這個全球罕見的古蹟 地震後修復31日開放

2019-03-28 12:11

16億換不到真情？彰化燒錢催生 結果人口還是外移

2019-03-28 17:38

基隆童話藝術節有9巨偶 林右昌扮國王：來看11米大恐龍

2019-03-28 14:46

u故事／「我想上學去」 五歲拾荒童綺綺圓夢

2019-03-28 14:23

消失20多年的千年物種重現花蓮土地 農改場推稻種復育

2019-03-28 10:28

女力崛起！新竹縣府主管職以上 比例近五成是女性

2019-03-28 11:32

33年沒公車！台東南迴達仁鄉民終於等到了

2019-03-28 10:35

台中捷運綠線軌道經濟夯 單元12建商搶進

2019-03-28 08:07

大巨蛋模擬昨晚才提供 委員批審不下去

2019-03-28 11:48

遭轟破壞文官體制 北市文化、觀傳局副局長互調急喊卡

2019-03-28 16:13

偏鄉衛生所主任月薪比柯文哲高 新北衛生局：暫停主管職務

2019-03-28 15:43

尖石那羅部落金盞花盛開推系列活動 不僅能擦還能吃

2019-03-28 17:19

中市74號道增設3匝道一拖3市長 林佳龍：加速全力推動

2019-03-28 20:33

韓國瑜4月擬夜宿本國勞工宿舍 了解1例1休勞動條件

2019-03-28 22:42

候車亭有障礙 桃園將全面檢討改善

2019-03-28 12:49

賞花不用跑到陽明山 搭捷運就可感受春天氣息

2019-03-28 17:20

台南市精品咖啡評鑑揭曉 前三名代表參加農委會評鑑

2019-03-28 15:45

基隆暖暖平交道公車好危險 議員促先北移遮斷基座

2019-03-28 11:46

爆水管、路不平 潮州自來水工程惹民怨

2019-03-28 17:18

持續200年了 彰化南瑤宮與嘉義奉天宮今晨會香

2019-03-28 09:01

恆春機場推國際包機玩假的？他到機場快閃抗議

2019-03-28 09:26

首條遊艇藍色公路露曙光 「侯妙會」達4共識

2019-03-28 20:32

開管制藥逾半年未轉診 三芝衛生所主任遭停職喊無奈

2019-03-28 16:23

「新北旅客」粉絲頁 躍居全國政府官方粉絲團第一名

2019-03-28 08:23

影／退役UH-1H通用直升機 國軍贈中山工商典藏

2019-03-28 22:11

鋼筋裸露、磚塊崩塌 東來大廈海砂屋限期停用

2019-03-28 20:13

鳳梨拚外銷 嘉縣6公噸金鑽外銷廈門深圳

2019-03-28 19:41

121歲的氣象建築「原台南測候所」修復 3月底開放

2019-03-28 11:33

雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27

南台首座新建社宅 高市《凱旋青樹》245戶5月動工！

2019-03-28 11:13

高市大同醫院院慶 送病患、員工禮物是「停車場」

2019-03-28 10:30

活化荒廢軍區 高雄燕巢「橫山營區」變身學生創意基地

2019-03-28 11:04

鄰居燒金紙把他的家燒了 獨居爺感謝這些人幫修繕

2019-03-28 14:26

台南市5區無牙醫 口腔保健巡迴車今開進山上

2019-03-28 17:25

把長輩當生產工具？ 民代爆日照中心要老人分裝中藥材

2019-03-28 19:31

嘉縣地瓜前進大陸 魏應充翁章梁助農民

2019-03-28 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top