首條遊艇藍色公路露曙光 「侯妙會」達4共識

2019-03-28 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



新北市長侯友宜今拜會宜蘭縣長林姿妙，雙方針對觀光交通農業等交流，達成四大共識，未來將合推台灣首條遊艇藍色公路帶動「跳港觀光」，共同爭取三重、新莊到宜蘭的國道客運直達路線，建構優質農產行銷平台，並且一起打擊北宜公路的重機飆車超速問題。

新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙首度洽談縣市合作，侯友宜表示，「北北基桃宜」是一個大台北生活圈，宜蘭縣和新北市在地理位置上緊緊相鄰，清朝時期北部到宜蘭就有「淡蘭古道」，現在很多宜蘭鄉親在新北市發展，國5每天都有超過上萬的車流，足見兩縣市互動非常密集。

宜蘭優質農產品種類多，以往就有供應有機蔬菜給新北市學童營養午餐，縣長林姿妙表示，宜蘭蔬果鮮甜，不管嚴選或有機農產都做得非常好，但有時遇到農產過剩，因新北市人口多，希望開創有機拍賣通路，建立雙縣市有機蔬果拍賣通路平台，協助銷售。侯友宜一口答應，同時也邀請宜蘭簽署加入「亞洲有機行銷智能中心」，擴大在其他外銷的管道。

至於觀光方面，新北市與宜蘭一樣，除了沿海有許多漁港外，還有遊艇港，適合發展遊艇觀光，整合兩縣市既有可供遊艇停泊的港口資源、簡化申請流程等方式吸引民間船運公司，未來將打造一條台灣首條遊艇藍色公路北宜航線，推動海洋「跳港觀光」，經由海路往返，也可以登岸旅遊。

自從國5通車後，北宜公路車流量大減，雙方都認同可以轉型成為「觀光公路」，未來除了增加觀光景點與資源，針對目前嚴重的重機飆車事故，新北市與宜蘭縣要合作打擊飆車及超速，維護一條安全的觀光路廊。

候友宜表示，三重、新莊地區並沒有國道客運路線，目前有些客運路線繞經市區也很花時間，盼共同爭取增闢三重、新莊直達宜蘭的客運路線，，擴大手機APP服務項目，提高兩縣市居民搭乘大眾運輸的往返的便利性。