「原來我們都在吃垃圾」 未來大餐桌展覽帶人省思

2019-03-28 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



位於花蓮市的島東譯電所，最近展出「未來大餐桌」展覽，一進入店內，桌上滿滿碗盤裡，遠看似是一盤盤誘人垂涎欲滴的滿漢全席，靠近一看，卻是魚線、塑膠吸管、煙蒂組成的海廢大餐，讓人震撼之餘更省思海廢垃圾對生活與環境造成的巨大危害。

「未來大餐桌」的創作團隊「One One & One」有3名成員，來自台北的他們平均年齡30多歲，前年在花蓮旅遊時，在七星潭看到大量的海漂垃圾，決定以垃圾為主角做創作，用另類方式呈現海廢垃圾的嚴重性。

在3人巧手創作下，被人們胡亂丟棄的煙蒂、吸管、塑膠片，經過大海洗禮，重回陸上，不可分解的垃圾無限循環，成了一盤盤的「美食佳肴」，一旁擺著字條寫上「海洋直送、新鮮擺盤」等字眼，以幽默方式傳遞出「魚吃垃圾，我們吃魚，原來我們都在吃垃圾」的概念。