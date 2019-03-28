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「原來我們都在吃垃圾」 未來大餐桌展覽帶人省思

2019-03-28 19:40聯合報 記者王燕華╱即時報導

位於花蓮市的島東譯電所，最近展出「未來大餐桌」展覽，一進入店內，桌上滿滿碗盤裡，遠看似是一盤盤誘人垂涎欲滴的滿漢全席，靠近一看，卻是魚線、塑膠吸管、煙蒂組成的海廢大餐，讓人震撼之餘更省思海廢垃圾對生活與環境造成的巨大危害。

「未來大餐桌」的創作團隊「One One & One」有3名成員，來自台北的他們平均年齡30多歲，前年在花蓮旅遊時，在七星潭看到大量的海漂垃圾，決定以垃圾為主角做創作，用另類方式呈現海廢垃圾的嚴重性。

在3人巧手創作下，被人們胡亂丟棄的煙蒂、吸管、塑膠片，經過大海洗禮，重回陸上，不可分解的垃圾無限循環，成了一盤盤的「美食佳肴」，一旁擺著字條寫上「海洋直送、新鮮擺盤」等字眼，以幽默方式傳遞出「魚吃垃圾，我們吃魚，原來我們都在吃垃圾」的概念。

島東譯電所老闆廖脩博說，「One One & One」為了完成創作，3人不惜在海邊搭營2個月，一邊創作一邊淨灘；除了這次的「未來大餐桌」，先前3人也在其他展場舉辦「Hi! we are back」海洋垃圾大賞，同樣是以海廢垃圾為主角，將垃圾拍成一張張的平面美照，用另一種方式來看海廢垃圾。「未來大餐桌」將展出到4月29日，免費參觀。

花蓮島東譯電所的「未來大餐桌」展覽，將海廢垃圾烹調成一盤盤「佳肴」。記者王燕華／...
花蓮島東譯電所的「未來大餐桌」展覽，將海廢垃圾烹調成一盤盤「佳肴」。記者王燕華／攝影
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花蓮島東譯電所的「未來大餐桌」展覽，將海廢垃圾烹調成一盤盤「佳肴」，帶人省思海廢...
花蓮島東譯電所的「未來大餐桌」展覽，將海廢垃圾烹調成一盤盤「佳肴」，帶人省思海廢垃圾問題。記者王燕華／攝影
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花蓮島東譯電所的「未來大餐桌」展覽，遠看以為是英式下午茶，近看才發現滿滿的海廢垃...
花蓮島東譯電所的「未來大餐桌」展覽，遠看以為是英式下午茶，近看才發現滿滿的海廢垃圾。記者王燕華／攝影
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花蓮島東譯電所的「未來大餐桌」展覽，除了將海廢垃圾烹調成一盤盤「佳肴」，也有攝影...
花蓮島東譯電所的「未來大餐桌」展覽，除了將海廢垃圾烹調成一盤盤「佳肴」，也有攝影展出。記者王燕華／攝影
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吸管海洋垃圾

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