侯友宜訪林姿妙 打造北部共同生活圈

2019-03-28 19:30 中央社 宜蘭28日電



新北市長侯友宜今天下午前往宜蘭縣政府拜會縣長林姿妙，雙方針對觀光、交通及產業等，提出多項合作議題，侯友宜說，要共創兩縣市的安居樂業。

侯友宜指出，宜蘭縣和新北市在地理位置緊緊相鄰，有交通地利之便，遠從清朝時期北部到宜蘭的主要交通道路就有「淡蘭古道」，現在聯絡的交通要道則是國道5號，每日都有超過上萬的車流，連假期間甚至高達4、5萬車次，往返非常密集。

他說，很多宜蘭鄉親在新北市發展，生活定居打拚工作，放假期間也有很多北部的民眾到宜蘭縣觀光旅遊，因此要提供民眾更便捷的交通運輸，促進雙方的經濟發展，大家協力打造幸福城市。

侯友宜表示，與林姿妙是舊識，昔日的老戰友現在成為城市合作的新盟友，兩人都是實在做事的人，要一起努力，共創兩縣市的安居樂業。

林姿妙說，自從雪隧通車後，北宜公路就較少人行駛，但北宜公路風景優美，夜景非常漂亮又能眺望蘭陽平原，要和新北市一同行銷北宜公路，相信未來推展觀光一定會越來越好，改天有機會也會去新北市拜訪侯友宜，宜蘭、新北一起打拚，相信一定能帶動地方發展。

新北市府表示，這次討論的合作議題，包括共同推動「亞洲有機行銷智能中心」，建立雙市旅遊推廣行銷模式，並推動北宜公路轉型，增進沿線觀光資源。

另外，開拓新北、宜蘭海上藍色公路，發展海洋觀光，及爭取加開宜蘭、新北市區客運路線，滿足返鄉及觀光人潮，並加強公共運輸服務及資訊共享，建立雙市有機蔬果拍賣通路平台，提供農友優惠措施等。