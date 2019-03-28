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永美社區青年把日常生活設計桌遊 老人走出家門防失智

2019-03-28 15:20聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭縣政府文化局推動社區築夢計畫「有夢、宜蘭挺你」已有4年，已吸引22個團隊投入社區營造工作，以冬山鄉永美社區為例，由在地青年林宛萱等人成立「永遠美好」團隊，針對社區內的人文地景進行一系列的資料蒐集、採訪耆老，搭配地方文史重要景點，規劃設計成遊戲「咱阿嬤ㄟ桌遊」，還請陶藝老師指導阿公與阿嬤進行公仔捏陶教學，把遊戲中的旗子換成手作公仔，把骰子換成傳統擲筊，讓長者在玩桌遊的時候，更有親切感。

「永遠美好」團隊成員之一的林宛萱解釋，遊戲是以桌遊為概念，遊戲內容、道具則是貼近社區日常生活，從原本的擲骰子決定步數，改成擲筊抽籤決定步數，且是要擲到聖筊才可以抽籤，沒有擲到聖筊就要換下一個人。

林宛萱說，她從前年開始，就投入社區營造的工作，包含社區老人資料建檔、關懷社區老人等等，在去年時，她希望可以將社區的歷史資料保留下來，包含她在內，許多在地許多年輕人與小孩都不了解社區的歷史文化，團隊希望以桌遊的方式，讓文化與失智作結合，在讓老人玩桌遊的同時，讓他們動腦、延緩退化，也可以讓老人小孩同樂，在遊戲的過程中，了解社區的發展故事。

在最一開始，團隊先從資源調查相關課程開始了解，並由老師帶領他們如何蒐集、統整資料，林宛萱說，團隊都是以聊天的方式跟社區老人了解過去的故事，不會讓老人感覺負擔，在講述過去的故事及趣聞時，阿公阿嬤都侃侃而談，也因為如此，林宛萱打破過去認為與老人相處有隔閡的觀念，也學習到該如何跟這群親切的長輩們相處。

林宛萱笑說，老人家習慣到廟宇燒香拜拜求平安，在擲筊的時候都會向神明傾訴自己的心願，多數都是希望保佑家人平安、順遂，但這些阿公阿嬤在玩遊戲的時候，有時拿起筊，就會跟平常拜拜一樣，嘴裡會念念有詞，才會開始擲筊，畫面十分有趣。

永美社區發展協會理事長何長順表示，這個遊戲就像是社區版的大富翁，但遊戲中的骰子用擲杯取代，有社區卡跟健康卡，在場的老人們原本都是坐著玩，因為內容十分有趣、還有許多互動，原本都坐著玩的老人們，玩到不自覺地站起來，十分投入在遊戲中。

70歲的吳姓阿嬤說，這個遊戲非常有趣，而且跟自己的生活經驗息息相關，決定步數的方式還改成擲筊，非常好玩，因為自己參加過成功國小的樂齡桌遊課程，也認為不像某些桌遊重複性高，容易覺得無趣。

在地青年林宛萱等人成立「永遠美好」團隊，針對社區內的人文地景進行一系列的資料蒐集...
在地青年林宛萱等人成立「永遠美好」團隊，針對社區內的人文地景進行一系列的資料蒐集、採訪耆老，搭配地方文史重要景點，規劃設計成遊戲「咱阿嬤ㄟ桌遊」，還請陶藝老師指導阿公與阿嬤進行公仔捏陶教學，把遊戲中的旗子換成社區老人手作的公仔。記者江婉儀／攝影
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在地青年林宛萱等人成立「永遠美好」團隊，針對社區內的人文地景進行一系列的資料蒐集...
在地青年林宛萱等人成立「永遠美好」團隊，針對社區內的人文地景進行一系列的資料蒐集、採訪耆老，搭配地方文史重要景點，規劃設計成遊戲「咱阿嬤ㄟ桌遊」，還請陶藝老師指導阿公與阿嬤進行公仔捏陶教學，把遊戲中的旗子換成社區老人手作的公仔。記者江婉儀／攝影
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桌遊社區營造工作

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