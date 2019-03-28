基隆童話藝術節有9巨偶 林右昌扮國王：來看11米大恐龍

2019-03-28 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「2019基隆童話藝術節」今年邁入第14年，將於4月4日至4月7日於微笑港灣設置大型藝術裝置，其中，海洋廣場將有三隻稀客來訪，分別是雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍，等著跟大家見面。市長林右昌今天打扮成國王的裝扮，他說歡迎民眾來基隆，今年有9隻大型巨偶，最大的恐龍有11米。

今年童話藝術節由基隆市政府與陽明海洋文化基金會合作辦理，今天下午開記者會，市府說，9巨偶4月1日起會陸續上陣，裝置在市區海洋廣場周遭或建物上。學校、藝文團體及教保資源中心於海洋廣場提供4天一系列精彩豐富的表演，另特別邀請YOYO TV哥哥姊姊於每天下午5時30分至6時與小朋友們一起唱唱跳跳。此外，4月6日晚上由妙音樂劇團帶來結合街舞及兒童音樂劇之表演，4月7日閉幕邀請基隆交響管樂團壓軸演出。

市民廣場部分，由基隆市市創客教室學校攜手提供maker體驗之「Maker市集」，讓大小朋友認識3D列印，內容包含編程機器人、自走車及手作等，並結合「學校特色博覽會」，呈現本市國高中特色，讓民眾與學生認識了解。

除動手玩創意外，還有市府產發處「基隆產物趣」集結本市各種農漁產品，將基隆名產名物一網打盡；另陽明海洋藝術館以海港運輸為主題，將貨櫃結合朱宗慶打擊樂團打造「Beat of Hearts！樂器貨櫃箱」，另邀請知名平面設計師中村至男操刀設計「THINK BIG貨櫃展」，讓民眾對貨櫃徹底改觀，並了解貨櫃的歷史與未來；另外還有第一次在基隆亮相的雙層巴士巨型扭蛋機，將在文化廣場與大家見面。

教育處指出，現場還有雙層巴士巨型扭蛋機每天提供1000枚代幣供兌換，上午10時、下午2時起各500枚為限，每1個FB帳號依活動方式完成者可兌換1枚。市府精心安排一連串活動，規劃豐富有趣適合大小朋友同樂的互動表演與體驗活動。