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花蓮觀光主打「兩個太太、三個小山」 議員：錯誤示範

2019-03-28 14:03聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣府近來推展觀光，四處主打「兩個太太、三個小山」，兩個太太是指太魯閣、太平洋，三個小山則是指美崙山、林田山、金針山等在地景點。縣議員楊華美今天抨擊，縣府用戲謔女性的語言行銷觀光，把對女性的不尊重藏匿在輕浮、自以為俏皮的話語中，是最壞的示範，更是欠缺國際觀瞻與人文尊重的負面行銷。

縣府觀光處長唐玉書說明，原意是希望用幽默方式吸引大眾目光，介紹在地景點，在喊出這個口號以後，太魯閣的住房率也確實提升了。觀光行銷有波段操作，第一階段吸引到注意力之後再作調整，接下來會操作「雙太、三山深度遊」，繼續說花蓮的故事。且花蓮觀光行銷也不只侷限在「兩個太太、三個小山」，還有大口呼吸、天然的尚好、花園城市及花蓮好Ｑ等活動，歡迎各界到花蓮一遊。

縣長徐榛蔚上任後，縣府以「兩個太太、三個小山」為標語行銷在地觀光，徐榛蔚也在多個場合以此標語宣傳，有人覺得幽默好記，讓人印象深刻，但也招致不少負面批評。

社工出身的無黨籍女性議員楊華美，今天在臉書以「用戲謔女性的語言行銷觀光：『兩個太太，三個小三／山』 行銷花蓮觀光標語的錯誤示範」為題發文討論。

她指出，用「兩個太太、三個小山」指涉花蓮的大山大海，戲謔而空洞，無法傳遞出花蓮山水的特色。更值得三思的是，這樣的行銷術語把花蓮的觀光格局限縮在華語文市場，欠缺國際視野。她認為縣府提出這種扭曲親密關係中的女性角色，作為淺顯易懂、便於記憶的行銷手段，看似風趣卻是披著羊皮的狼，合理了女性在變調關係中不對等的承擔，是對於在現實生活裡，陷入糾葛關係中女性處境的消費。　

楊美華受訪時表示，自己過去長期從事社會工作，知道社會上太多歧視都是因為不夠尊重，不管是不是女性。台北市長柯文哲先前對性別沒有概念的事已經被媒體罵了非常多次，既然花蓮的縣長、觀光處長都是女性，她希望更應該有對性別的敏感度，在臉書發言是為了提醒縣府，若一直用這種方式行銷，對整體花蓮的觀光形象、國際形象都非常不好。

「感謝議員和社會大眾的意見」唐玉書強調，要在有限資源中走出去行銷，並不容易，若一開始就用文謅謅的方式，很難吸引眼球，縣府的行銷採波段操作，會依階段調整，也會努力做到雅俗共賞，台灣是多元社會，有不同意見都很感謝並尊重。

花蓮縣議員楊華美在臉書發文，認為縣府以「兩個太太、三個小山」作觀光行銷標語是負面...
花蓮縣議員楊華美在臉書發文，認為縣府以「兩個太太、三個小山」作觀光行銷標語是負面行銷。圖／翻攝楊華美臉書
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花蓮觀光標語「兩個太太」，其中一個就是指聞名中外的太魯閣國家公園。記者王燕華／攝...
花蓮觀光標語「兩個太太」，其中一個就是指聞名中外的太魯閣國家公園。記者王燕華／攝影
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徐榛蔚太魯閣觀光

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