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警界醜聞！1.5噸毒品「內行」方式通關 竟是員警傳授技巧

苦岺代言戀愛城市 宜蘭民宿Long Stay住4夜只要9990

2019-03-28 13:41聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭九大民宿業者今邀請作家苦苓代言宣傳，宣布即日起推出LongStay，兩人五天四夜只要9990元，不但有早餐，每家還限量前10組首發加碼送福袋，另贈下午茶、晚餐或伴手禮、蒸氣療癒等加碼送，算起來等於打二折至三折，CP值非常高。

受到國旅市場影響，國內旅宿業近年來業績下滑，宜蘭也受到衝擊，包括知名的香格里拉冬山河度假飯店、香格里拉休閒農場、優勝美地音樂民宿、逢春園度假別墅、夏爾民宿、水月星賞民宿、明水露度假民宿、四季園民宿、樂森活民宿共同推出LongStay，祭出住宿旅遊大優惠。

今天九大業者在縣府召開記者會，邀請作家苦苓代表，苦苓表示，本身是宜蘭人，他經常到國外LongStay，「旅遊沒有不好玩的地方、只有不會玩的人」，宜蘭的民宿及休閒農場有充分條件做LongStay，各連鎖式飯店沒有溫度，全世界設施都一樣，一覺醒來還不知道這是在哪裡。

苦苓說，很多人喜歡到鄉下買別墅，不見得常來住，LongStay不必買別墅，每天有人侍奉你，可享受入住不同別墅，尤其民宿與農場有人、有環境，與人交朋友，享受悠閒放鬆，花點時間就會愛上這個地方。

LongStay活動發起人張清來表示，凡是平日入住五天四夜，只要9990元，以香格里拉來說兩人入住四天至少二萬多元，現在幾乎打二到三折，還送早餐，另外每家前十組入住加碼送福袋，各家方案不同可供選擇，可升等四人房、送下午茶或晚餐，非常優惠，未來希望更多業者加入，把市場餅做大，吸引更多消費者到宜蘭。

作家苦苓代言「樂活宜蘭LongStay」活動，建議遊客放鬆腳步，感受城市魅力與溫...
作家苦苓代言「樂活宜蘭LongStay」活動，建議遊客放鬆腳步，感受城市魅力與溫度。 記者戴永華/攝影
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宜蘭九大民宿業者推出「樂活宜蘭LongStay」活動，五天四夜只要9990元，每...
宜蘭九大民宿業者推出「樂活宜蘭LongStay」活動，五天四夜只要9990元，每家還限量前10組加碼送福袋。 記者戴永華/攝影
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民宿香格里拉福袋

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