基隆暖暖平交道公車好危險 議員促先北移遮斷基座

2019-03-28 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



名列全國十大危險平交道之一的暖暖平交道，目前到底要外移或者是截彎取直，因為經費龐大且牽扯到私人土地，台鐵目前並未定案，基隆市議員王醒之今天在市議會提案，在兩個方案都還沒有結果前，可以先做一些小小改變就可提升安全的保障，他指公車行經時非常危險，曾發生公車尾部被火車撞及事故，增加路幅刻不容緩，建議先移遮斷器基座、電桿。市府表示，將和台鐵、台電協調。

王醒之說，歷屆議員很多人要求改善，但到目前為止，難題仍未解，到底要外移還是截彎取直都還沒有結果，但改善刻不容緩，因為路幅小，不只居民，很多公車司機反映太過危險，但只要先做一點改變，就可以提高安全非常多。尤其每天上午11時到下午1時，下午4時到6時，火車多更是危險，常見民眾、學生爭道。

王醒之建議，遮斷器基座北移1.8公尺，紐澤西護欄也可一起移，而擋道的電桿可下地或移動，這樣可以增加行車空間，市府應和台鐵、台電盡速先協調，曾發生公車尾部被火車撞及事故，萬一再發生，後果不堪設想。

王醒之說，暖暖平交道長年名列全國十大危險平交道排行榜，曲線半徑345公尺，僅比新馬站306公尺多出39公尺，又是往花東列車必經路段，每天高達270班次行經，平交道柵欄常升起不到10秒又放下，去年底才有計程車被遮斷器卡在平交道內進退不得。

去年普悠瑪在蘇澳新馬站前彎道失控翻覆，造成18人死亡，事故現場彎道曲線半徑306公尺，王醒之計算後發現，基隆市暖暖平交道旁的彎道曲線半徑345公尺，僅比新馬站彎道多39公尺，基於列車及周遭店家住戶行車安全，應列入危險彎道，盡速改善。