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33年沒公車！台東南迴達仁鄉民終於等到了

2019-03-28 10:35聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東達仁鄉5個村部落33年都沒公車，今年終於有了2輛中型巴士，每天擔負起鄉民上學、洽公、採購及就醫等服務功能；達仁鄉公所命名為「達仁鄉幸福巴士」並於4月1日辦理通車典禮。有鄉民開心說：「這是部落最幸福的大事」。

達仁鄉公所表示，幸福巴士共4條路線，2輛中型巴士以服務學生及洽公之鄉民為主，學生專車為星期一至五營運，洽公專車為每天營運，車輛運用餘裕時間接受至少提前1天彈性班次預約，滿3人即發車。

另因為是自營社區巴士，鄉公所強調基礎營運是要購票，收費方式及標準採現金及電子票證(一卡通、悠遊卡)兩種收費方式併行，採一段票計收，全票25元、學生票與法定優待票13元。

達仁鄉位於台東最南端，鄉內5個村部落多山區地形，居民人數偏低且居住聚落過度分散，先天環境不利公共運輸發展，公車業者不堪長期虧損而減班、最後停駛，致使居民33年來沒公車可搭，只能自行開車、騎車，甚至包車外出。

鄉長陳新輝表示，為滿足居民行的需求，去年委託交通部運輸研究所輔導成立的東部區域運輸發展研究中心規劃，向交通部公路總局申請公共運輸多元推升計畫補助，購置2輛中型巴士及基礎營運費。

全新的「達仁鄉幸福巴士」為20人座規格，外觀結合在地排灣族文化，車身兩側特別彩繪漆上琉璃珠、陶甕和獵刀圖騰，車頭則山豬獠牙的頭飾設計，令人印象深刻。

「這樣孩子就不必住校了，可以天天生活在一起。」張姓家長說，考量孩子離家遠，因此不得已安排住校，放假才能見面相處，現在有巴士通車，這樣孩子就可以每天上下學，也可以多了解他的學習狀況。

75歲的陳姓阿嬤說：「這是部落的大事，以前我去大武市區郵局領3000元老人年金，包車就去了一大半；如果有巴士可以搭，當然可以省下不少車錢，她也可以多買些生活用品，這個幫助實在太大了」。

台東達仁鄉5個村部落33年都沒公車，今年終於有了2輛中型巴士，4月1日起每天擔負...
台東達仁鄉5個村部落33年都沒公車，今年終於有了2輛中型巴士，4月1日起每天擔負起鄉民上學、洽公、採購及就醫等服務功能。圖／達仁鄉公所提供
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全新的「達仁鄉幸福巴士」外觀結合在地排灣族文化，車身兩側特別彩繪漆上琉璃珠、陶甕...
全新的「達仁鄉幸福巴士」外觀結合在地排灣族文化，車身兩側特別彩繪漆上琉璃珠、陶甕和獵刀圖騰，車頭則山豬獠牙的頭飾設計，令人印象深刻。圖／達仁鄉公所提供
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