「丟丟噹森林」租金預算被刪 宜縣府追加續文創夢

2019-03-28 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣宜蘭火車站前的丟丟噹森林，每逢假日都會舉辦市集，有許多手作攤販在此擺攤，假日遊客來來往往，成為宜蘭縣一個觀光亮點，但今年4月1日到今年底的租金預算在去年被刪除，宜蘭縣政府將在今年5月辦理追加預算，一旦預算通過，即可給付；宜蘭縣政府秘書長林茂盛說，縣長林姿妙全力支持，爭取預算過關，在之前會克服困難，讓文創市集繼續，文創業者也可以照常擺攤。

前宜蘭縣議員薛呈懿表示，在丟丟噹森林擺設手創市集的攤販跟她表示，宜蘭縣議會除了刪黃春明紅磚屋預算，連丟丟銅廣場的租金都刪了，導致現在縣府無權出租場地給大家，宜蘭車站獨樹一幟，不像其他火車站前是百貨公司、補習班、大商圈等等，能有如此文化性、在地性的文創市集不容易，這也成為生活的一環，在周末市集以外的時間，也有學生活動、藝文表演、甚至集會遊行。薛呈懿質疑，若非宜蘭的地方機關經營運作，會不會又淪為另一個資本市場，而失去在地生活文化的地方？

在薛呈懿提出質疑後，宜蘭縣政府也發出聲明，指出過去幾年來，手創市集在丟丟噹廣場成長茁壯，不但培育了許多宜蘭在地的文創人才，也成為許多年輕人追夢、圓夢的場域。有關後續文創公益團體使用問題，宜蘭縣政府將秉持有效活化丟丟噹廣場的本意，繼續執行相關文創團體借用申請，並沒有年底重新招標的問題；雖然上一會期議會沒有通過這筆預算，縣府也要將此案列入5月的追加預算，全力爭取議會的支持，讓文創市集繼續在丟丟噹廣場延續下去，讓宜蘭成為年輕人逐夢圓夢的沃土，這是宜蘭縣政府堅持的目標。