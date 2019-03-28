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消失20多年的千年物種重現花蓮土地 農改場推稻種復育

2019-03-28 10:28聯合報 記者余衡╱即時報導

你知道1千年前的原住民吃哪種米嗎？農委會花蓮農改場昨天在光復鄉重新種下包括R7、R33、R49等相傳距今有千年歷史、卻已在台灣土地消失2、30年的的10種原生陸稻及小米品種，其中80歲鄉民吳連妹也提供自家代代相傳，名為cilipeday的陸稻品種，農改場將追蹤11種稻作生長情形，將適應環境良好者推廣給青農種植，盼能找回失傳已久的傳統滋味。

花蓮農改場祕書宣大平指出，由於氣候越來越極端多變，為避免農作從此消失，各地農改場都持續進行稀有農作的基因保存復育，其中有農改場人員下鄉時，發現少數7、80歲老農種的稻米或小米，品種在市面少見，因此向老農索討種苗，將這些稀有品種種在農改場內，待生長情況良好後再移至民間農田，光花蓮農改場近20年來就保存超過200種稀有農作。

宣大平說，這次重新栽種的11個陸稻品種中以糯米為主，皆屬於外型較為高大、根部抓地較深的耐旱稻作，部分相傳是在南島語系民族遷徙時傳入台灣，距今可能已經超過千年時間，其中多半因年代久遠或遭強勢品種取代，已無法追溯名稱只剩農改場研究編號，後續將追蹤生長情形1至2年，將適應良好的品種提供給部落青農廣為栽種，從文創角度推廣原住民特色食物，

宣大平表示，這些稀有種在台灣土地上已消失2、30年，在米的顏色、黏度、氣味等，與市面上品種都有差異，不過要等追蹤試種結果，有較多的產量，才能更進一步了解具體差別。

部落耆老表示，過去族人大量食用的稻作是紅糯米及白糯米，通常做成麵包等乾糧並用於釀酒，現今廣為民眾食用的蓬萊米十分罕見，正因如此特色食物也正逐漸消失，盼透過這次稀有農作復育，能喚起年輕族人對部落傳統飲食文化的記憶。

農改場與部落居民攜手復育稻作。圖／花蓮農改場提供
農改場與部落居民攜手復育稻作。圖／花蓮農改場提供
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吳連妹（左2）提供稀有陸稻品種。圖／花蓮農改場提供
吳連妹（左2）提供稀有陸稻品種。圖／花蓮農改場提供
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農改場青農原住民

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